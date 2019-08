Oppskriftsmessig NM-gull til Warholm

Karsten Warholm var som ventet i egen klasse på spesialdistansen og stormet inn til karrierens sjette strake NM-gull på 400 meter hekk på Hamar fredag.

23-åringen var skyhøy favoritt på langhekken og innfridde forventningene til fulle. Han tok gullet på tiden 47,45.

Nærmest Dimna-løperen fulgte Andreas Haara Bakketun fra Gneist, mens bronsemedaljen gikk til Tjalve-løper Joachim Sandberg.

Warholms tid var klar mesterskapsrekord. Den gamle hadde han selv på 48,73, satt i 2017.

Dermed fortsetter Warholms fremganger i det som har utviklet seg til å bli en eventyrlig sesong. Nylig forbedret han sin egen europeiske rekord under Diamond League-stevnet i London til 47,12. Også den gamle bestenoteringen var satt i år.

Warholm la også inn en solid søknad om å bli tildelt kongepokalen under årets NM med fredagens kanonløp.

Friidrettsprofilen løper også 400 meter flatt i NM på Hamar. Finalen der går lørdag kveld, og som på langhekken er Warholm regjerende mester og favoritt.

Neste helg står så lag-EM i Sandnes på programmet. Også der skal han løp 400 meter flatt. På spesialdistansen 400 meter hekk overlater han til fredagens NM-sølvvinner Joachim Sandberg å være Norges kort.

Sesongens store høydepunkt for Warholm er VM i Qatar senere i høst. Der skal han forsvare gullmedaljen han tok i London for to år siden.

