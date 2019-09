Opptur for Arsenal i Europa – vant 3-0 på bortebane i Tyskland

Arsenal slo torsdag tilbake etter en tung periode i Premier League. Engelskmennene vant 3-0 borte mot Eintracht Frankfurt i Europaligaen.

Ungguttene Joe Willock og Bukayo Saka scoret hvert sitt mål, mens storscoreren Pierre-Emerick Aubameyang satte inn lagets tredje.

London-laget har fått en middels start på sesongen i Premier League. Søndag rotet de bort 2-0-ledelse til 2-2 mot tabelljumbo Watford. Det var klubbens tredje strake kamp uten seier i ligaen. Da var det godt for manager Unai Emery å se at det endelig gikk veien for Arsenal torsdag.

Ungt lag

I Tyskland torsdag startet Emery med flere unggutter i angrepet. Det skulle vise seg å gi uttelling. Etter en fartsfylt førsteomgang med gode muligheter til begge lag, var det 20 år gamle Willock som sendte Arsenal i føringen etter 38 minutter.

Han dro seg fri på kanten av 16-meteren og fyrte av gårde et skudd. Det gikk via en Frankfurt-spiller og i mål bak en utspilt keeper.

Omgangen kunne fort hatt langt flere mål, men begge lag misbrukte gode sjanser. Målscorer Willock hadde blant annet bommet på en gedigen sjanse etter cirka en halvtime, og minutter senere var lagkompis Emile Smith-Rowe alene med hjemmelagets keeper.

Arsenals keeper, Emilano Martinez, måtte varte opp med flere gode redninger.

Store muligheter

Den andre omgangen fortsatte som den første, med sjanser. Etter en time spill fikk Andre Silva en gedigen mulighet, men portugiseren skjøt over fra innenfor 16-meteren.

Etter halvspilt omgang fikk Willock nok en god mulighet, men i motsetning til like før pause klarte ikke 20-åringen å få nettsus i duell med Kevin Trapp. Like etter smalt det i den andre enden, men skuddet til Filip Kostic strøk stolpen og gikk utenfor.

Hjemmelaget presset på for utligning, men det var Arsenal som skapte de aller største sjansene. Lettere ble det heller ikke for vertene da Dominik Kohr ble utvist drøye ti minutter før slutt.

Det utnyttet Arsenal. Først satte 18 år gamle Saka inn 2-0 fem minutter før slutt. To minutter senere økte Aubameyang.

I gruppe F er også Vitoria Guimaraes og Standard Liege.

(©NTB)