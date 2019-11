Opptur for Solskjær, Uniteds unggutter lekte seg til seier mot Brighton

Manchester United kranglet inn to tidlige mål, og til slutt sikret Marcus Rashford 3-1-seier mot Brighton i Premier League søndag.

Oppgjøret på Old Trafford ble dermed en opptur for Ole Gunnar Solskjær etter 0-1-tapet for Bournemouth sist helg.

Det var ikke de vakreste målene Manchester United scoret søndag, men 3-1-seieren sender Solskjærs menn opp på sjuendeplass på tabellen, poenget bak Arsenal.

Det bidro ungguttene Andreas Pereira, Scott McTominay og Marcus Rashford sterkt til.

Kranglet inn 2-0

Et kvarter var spilt da Marcus Rashford sendte i vei et skremmeskudd med en god avslutning, og like etter tok de røde djevlene ledelsen 1-0.

Andreas Pereira fikk ballen fra Anthony Martial og siktet mot lengste stolpe. Ballen traff Dale Stephens og endret retning før den gikk i mål, men ble likevel kreditert Pereira.

Et par minutter senere var det Stephens' midtbanemakker Davy Pröpper som sendte ballen i eget nett etter press fra Scott McTominay. Ballen hadde falt ned i feltet etter en dødball og så ut til å treffe armen til Harry Maguire.

En VAR-sjekk på over to minutter endte med at målet ble stående, kreditert den noe uheldige Pröpper.

Rashford avgjorde

Brighton skapte lite og prøvde å endre kampbildet ved å gjøre to bytter i pausen, men det var først da manager Graham Potter brukte sitt tredje og siste bytte etter en knapp time at laget fikk uttelling.

Pascal Gross kom inn for Leandro Trossard, og et par minutter senere skrudde han en corner rett på hodet til Lewis Dunk som stanget ballen i mål.

Før Old Trafford-publikummet rakk å bli ordentlig nervøse for å miste ledelsen, la Marcus Rashford på til 3-1. Anthony Martial ble spilt gjennom av Fred, men ble taklet av Shane Duffy før han fikk avsluttet. Franskmannen plukket opp ballen igjen og spilte den istedenfor til Rashford som bredsidet ballen i tverrligger og inn.

Rashford burde også lagt på til 4-1 like etterpå da han fikk avslutte på blank kasse etter en kontring, men skuddet gikk utrolig nok utenfor. Solskjærs United hadde likevel full kontroll på kampen etter 3-1 scoringen og sikret seg med det tre viktige poeng.

Brighton står fortsatt uten borteseier siden de vant 3-0 mot Watford i serieåpningen. På hjemmebane er de langt sterkere, men der får de en tøff test mot Leicester etter landslagspausen.

