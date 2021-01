Silje Opseth leverte to nye solide hopp i verdenscupen og endte på 3.-plass i verdenscuprennet i Titisee-Neustadt søndag. Kometen Eirin Maria Kvandal falt.

Hoppet i andre omgang på 133 meter sendte 21-åringen fra 8.-plass til pallplass. Hun var kun slått av suverene Marita Kramer og Sara Takanashi.

Pallplasseringen var Opseths andre på to dager. Lørdag satte hun bakkerekord med et hopp på 138,5 meter og ble nummer to.

De norske jentene leverte gode hopp i Tyskland søndag. Med tre nordmenn topp åtte etter første omgang, var håpet om pallplassering stort.

Best fra første omgang var Maren Lundby på 4.-plass, men 126 meter i andre omgang førte til at hun falt nedover resultatlista. Lundby måtte nøye seg med 8.-plass.

Eirin Maria Kvandal var også blant topp åtte etter første omgang, og leverte et langt hopp på hele 136,5 meter i andre omgang. Dessverre klarte ikke 19-åringen å holde seg på beina, men så ut til å unnslippe skader i fallet.

Hun endte til slutt på 14.- plass.

