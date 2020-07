Opseth-scoring ga poeng for Adelaide i A-ligaen

Kristian Fardal Opseth nikket inn ledermålet i det 60. minutt da Adelaide United spilte 1-1 mot serietoer Wellington Phoenix i A-ligaen i fotball lørdag.

Nordmannen scoret for annen kamp på rad for laget som kjemper om å komme med i sluttspillet. Adelaide United er inne på den sjette og siste sluttspillplassen, men Western United er bare ett poeng bak med to kamper færre spilt.

På grunn av viruspandemien spilles nesten alle kampene i den gjenopptatte ligaen i New South Wales, og lørdagens kamp ble spilt i Sydney. Ved å ta poeng fra Wellington sørget Opseth og hans lagkamerater for at Sydney FC er grunnserievinner.

Hyggelig

Opseth scoret ledermålet i det 60. minutt på Ben Hallorans innlegg fra høyre. Han løp smart inn mellom to motspillere og nikket ballen ned til siden for keeper, som sto på feil bein og var sjanseløs.

– For en spiss er det alltid hyggelig å score, sa Opseth til Fox Sports etter sitt fjerde mål for sesongen, ifølge klubbens nettsted.

– Vi hadde taket på dem i dag, men vi ble litt utålmodige.

Fem minutter senere ble Wellington-spiller Jaushua Sotirio spilt alene gjennom. Keeper Ben Izzo reddet hans første forsøk, men Sotirio fikk returen rett på seg, kranglet ballen forbi keeper og utlignet.

Rett før slutt berget Izzo poenget da han reddet et straffespark fra Ulises Dávila.

Ett steg opp

Adelaide United har tre kamper igjen i grunnserien, og Opseth mener at sluttspillplass er innen rekkevidde.

– Vi må bare fortsette som nå. Jeg føler at vi tok ett steg opp fra forrige kamp, selv om det bare ble ett poeng i dag, sa nordmannen, som forrige helg ble matchvinner da Brisbane Roar ble slått 1-0.

(©NTB)