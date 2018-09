Optimistisk Løke venter på klarering for spill

Storhamars Heide Løke føler seg snart klar for spill igjen etter å ha slitt med et vondt kne. Fredag får hun trolig klarsignal for spill.

Løke ble nylig tatt ut i Norges Golden League-tropp, med forbehold om at hun blir klarert for spill. Hovedpersonen selv er optimistisk.

– Det kjennes bra, og jeg skal fredag til legesjekk for å klareres for spill. Jeg er rimelig optimist med tanke på det. Jeg har fått trent maks i det siste, sier Heidi Løke til NTB.

– Hva var det som skjedde?

– Jeg fikk en overstrekk i kneet. Det var en del væske i det, og derfor viktig å ta det med en gang, sier hun.

Løke imponerte i sesongåpningen for Storhamar med storspill fra streken.

– Det er jo EM som er målet mitt denne sesongen ved siden av å gjøre det bra med Storhamar.

Storhamar møter forrige sesongs serie- og sluttspillmester Vipers Kristiansand på hjemmebane onsdag til uken.

