Organisasjon: Dramatisk økning i rapporter om diskriminering i fotballen

Det ble meldt om 42 prosent flere tilfeller av diskriminering i profesjonell fotball i England sist sesong, til tross for flere kamper uten publikum.

Det forteller den London-baserte antirasismeorganisasjonen Kick It Out, ifølge BBC. Økningen fra 313 rapporterte tilfeller i 2018/19-sesongen til 446 i 2019/20 skjer til tross for at en del kamper sist sesong ble spilt for tomme tribuner som følge av koronapandemien.

Kick It Out mottok 53 prosent flere rapporter om rasisme, mens det var en økning på hele 95 prosent når det gjelder diskriminering på bakgrunn av seksuell legning.

Samtidig viser en meningsmåling fra YouGov at 71 prosent av 1.000 spurte fotballsupportere har sett rasisme mot fotballspillere i sosiale medier. 30 prosent av de spurte har hørt rasistiske kommentarer eller sanger under fotballkamper.

– Vår rapport indikerer en bratt økning i diskriminering de siste to årene. Og vi vet at meldingene som kommer inn til Kick It Out bare er toppen av isfjellet. Vi rapporterer bare det som kommer inn til oss, sier Kick It Out-sjef Sanjay Bhandari.

