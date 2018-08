Norge holdt unna og tok sitt tredje strake VM-gull i orientering for herrer torsdag. Magne Dæhli sikret triumfen fire sekunder foran Sveits.

Som ankermann kunne Dæhli juble sammen med lagkameratene Gaute Hallan Steiwer og Eskil Kinneberg.

Egentlig var det meningen at Olav Lundanes skulle ta del i stafetten i latviske Sigulda, men han sto over på grunn av magesmerter. Steiwer ble ingen dårlig erstatter, som løp inn til første veksling som nummer to.

Kinneberg, som tirsdag ble verdensmester på mellomdistanse, startet sin etappe 18 sekunder bak Latvia. Han tettet luken og sendte Dæhli ut fire sekunder foran Storbritannia. Det ble også til slutt seiersmarginen ned til Sveits.

De siste årene har det virkelig løsnet for Norge i stafett. Før gullet i 2016 hadde ikke Norge gått til topps på en herrestafett i VM siden 2005.

Dæhli har vært med på alle de tre strake stafettseirene som ankermann, mens Kinneberg også var en del av fjorårets suksess.

På kvinnesiden ble det norsk fjerdeplass. Sveits vant gullet foran tittelforsvarer Sverige, mens Russland tok bronsen. Norge endte 5.06 minutter bak vinnertiden.

Det norske laget besto av Kamilla Olaussen, Marianne Andersen og Andrine Benjaminsen.

– Dette er det beste Norge har prestert på kvinnestafetten siden 2015. Nå har vi noe å bygge videre på fram mot neste års VM på hjemmebane, sa Benjaminsen i en pressemelding fra Norges Orienteringsforbund.

