Origi ferdig i Sandnes Ulf

Sandnes Ulf-keeper Arnold Origi er løst fra kontrakten med klubben med umiddelbar virkning.

Trener Bengt Sæternes mener spilleren var ingen god match for klubben.

– Det er ingen enkelthendelse som ligger bak, men vi mener det er best at samarbeidet ikke fortsetter. Timingen for avgjørelsen er rett nå i sommer, så kan han finne seg en ny klubb, sier Sæternes til Stavanger Aftenblad.

Origi fikk 13 kamper for Sandnes Ulf. Han siste kamp ble mot Aalesund da han pådro seg rødt kort og tre kampers karantene etter å ha tatt kvelertak på Sonni Nattestad.

34-åringen kom fra cupmester Lillestrøm etter kontrakten hans ble terminert i januar. Samme måned var han på prøvespill i Crystal Palace.

