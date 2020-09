Osaka med Black Lives Matter-hyllest i US Open

Tennisstjernen Naomi Osaka stilte til start i US Open med et svart munnbind med påskriften «Breonna Taylor». Taylor ble skutt av amerikansk politi i mars.

– Jeg er klar over at tennis blir sett over hele verden, og kanskje det er noen som ikke kjenner Breonna Taylors historie, sa Osaka etter seieren over Misaki Doi i den første runden av US Open.

26 år gamle Taylor ble skutt åtte ganger da politiet uten forvarsel stormet leiligheten hennes for å gjennomføre en narkorazzia 13. mars. Det ble ikke funnet narkotika og hun var selv ikke mistenkt.

Osaka håper å nå langt i den gjeve tenniskonkurransen slik at hun kan få vist fram enda flere munnbind med navn på afroamerikanere som har blitt drept av politiet.

– Jeg har sju (munnbind), og det er ganske trist at sju ikke er nok til å få med alle navnene, sier Osaka og legger til:

– Forhåpentligvis kommer jeg til finalen, og dere for se alle av dem.

Osaka vant den første runden 6-2, 5-7, 6–2.

