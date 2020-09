Osaka vant US Open med mektig vending mot Azarenka

Viktoria Azarenka fikk smake sin egen medisin da Naomi Osaka vendte lørdagens singlefinale og vant US Open for annen gang med 1-6, 6-3, 6-3.

I semifinalen tapte Azarenka første sett 1-6 mot Serena Williams, men slo knallhardt tilbake og vant de to neste med 6-3, 6-3. Dermed knuste hun den amerikanske veteranens drøm om å ta sin 24. Grand Slam-tittel.

Lørdag var det Azarenka som vant første sett 6-1. Hviterusseren brøt Osakas serve tre ganger og så ut til å være på vei mot sin tredje Grand Slam-tittel, og den første på sju år, men så var det japaneren som sto for et fullstendig rollebytte.

– Etter det første settet tenkte jeg at det ville være veldig flaut å tape kampen på mindre enn en time, så jeg bestemte meg for at jeg måtte jobbe hardt for å unngå det, sa Osaka etter kampen.

I de to siste settene var det hun som gang på gang brøt motstanderens serve, og sifrene ble akkurat de samme som i Azarenkas semifinale, bare med motsatt fortegn. Det er første gang siden 1994 at en spiller har vunnet kvinnefinalen i US Open etter å ha tapt første sett.

Ette en time og 53 minutter kunne Osaka juble for sin annen seier i US Open, og sin tredje Grand Slam-tittel. For to år siden slo hun Serena Williams i finalen i New York, men et raseriutbrudd fra Williams mot dommerne ødela noe av gleden for den daværende 20-åringen.

Trygg feiring

Lørdag måtte hun greie seg uten publikum på tribunene, men så ut som hun gledet seg stort over tittelen da hun etter matchballen la seg rett ned på banen og tittet opp i taket.

– Jeg har sett folk kaste seg om på banen når det er slutt, men det ser ganske farlig ut, så jeg ville legge meg ned på en trygg måte, sa hun i seiersintervjuet.

Azarenka gratulerte Osaka og sa at hun håper hun får møte henne i flere finaler.

– Takk for det, men jeg ønsker faktisk ikke å møte deg i flere finaler, for du var en veldig vanskelig motstander, repliserte Osaka, som spilte finalen med en stor støttebandasje på låret.

Engasjement

22-åringen har under turneringen markert seg med sitt sosiale engasjement, og til lørdagens finale møtte hun med et munnbind med navnet til Tamir Rice, en 12-årig svart gutt som i 2014 ble drept av politiet i Cleveland. På sju kamper profilerte hun sju ulike navn.

Under seiersseremonien ble hun spurt hvilket budskap hun ville sende.

– Det handler mer om hvilket budskap dere oppfatter. Jeg vil få folk til å begynne å snakke om det som skjer. Jeg har vært inne i «bobla», så jeg er ikke sikker på hva som skjer ute i verden, utover det som er i sosiale medier. Det høres kanskje dumt ut, men jo flere som retvitrer det, desto flere blir det som snakker om disse tingene, sa hun.

