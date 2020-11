Osame Sahraoui hylles etter ny Vålerenga-seier: - Noe av det bedre jeg har sett i Eliteserien

Selv motspilleren måtte innrømme at Vålerenga-talentet har noe helt spesielt ved seg.

VÅLERENGA-ODD 2-0

INTILITY ARENA (Nettavisen): Vålerenga er for fullt med i kampen om medaljene i Eliteserien bak suverene Bodø/Glimt. I søndagens 2-0-seier hjemme mot Odd etter scoringer av Herolind Shala og Mathias Vilhjalmsson, viste Oslo-klubben nok en gang solide takter på eget gress.

Anført av en strålende opplagt Osame Sahraoui før pause, som til tider snurret rundt med det som var av motspillere, sørget klubbens nye supertalent for at Vålerenga nå ligger á poeng med Rosenborg på 3. plass, med seks kamper igjen av sesongen.

En som spesielt fikk merke ungguttens kvaliteter var Odds høyreback Espen Ruud. Etter kampen var 36-åringen full av lovord om den 164 centimeter høye driblefanten.

- Han er vanvittig god. En ung spiller som har tatt Eliteserien med storm. Vi visste om han og hans kvaliteter. Han fikk selvfølgelig vist frem noe av det i dag, sier Ruud til Nettavisen etter søndagens kamp.

Odds Espen Ruud var imponert over Vålerenga-spilleren. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB)

- Snakket sammen underveis

Veteranen med godt over 250 kamper i Eliteserien forteller at han synes Vålerenga-spilleren virker som en ydmyk fyr.

- Vi hadde en liten dialog underveis i kampen og det er hyggelig. Han virket som en veldig fin gutt, forteller han.

Hovedpersonen selv bekrefter at de to hadde en god tone kampen igjennom, til tross for flere tøffe dueller.

- Ruud var en fin fyr. Vi ga faktisk hverandre komplimenter underveis om hva vi gjorde bra, sier Sahraoui til Nettavisen med et smil etter kampen.

Holmlia-gutten likte tydelig kampbildet hjemme på Intility Arena søndag kveld. Spesielt før pause fikk han virkelig vist sine kvaliteter.

- Jeg føler at jeg hadde en god førsteomgang og fikk lekt litt. Det jeg liker best er å ha ballen, utfordre og leke. Surt at jeg ikke fikk en scoring, men det viktigste var at vi fikk de tre poengene siden det er så jevnt i medaljekampen, sier han.

Les også: Juklerød overrasket over landslagsuttak: - Uventet

Osame Sahraoui har virkelig fått ut sitt potensial i 2020. Foto: Annika Byrde (NTB)

Like før pause, på stillingen 1-0 til hjemmelaget, oppstod det en situasjon som kjennetegner kvalitetene til 19-åringen med marokkanske røtter. Inne i Odds 16-meter regelrett snurret Sahraoui rundt med to motspillere, som ikke hang med på ungguttens finte-register og kroppsbeherskelse. Kun en god redning av Sondre Rossbach hindret scoring.

- At jeg ikke fikk den i mål var surt. De var langt borte, det kan man si, sier han om situasjonen som sendte to motspillere ut i den velkjente kiosk-køen.

Utover i kampen var det tydelig at Skiens-klubben ble mer og mer oppmerksom på den lille ballartisten. Odd-spillerne kom ved flere anledninger sent inn i situasjoner der Sahraoui var involvert.

19-åringen selv har ingen problemer med det.

- Jeg liker at de kommer hardt mot meg, da terger jeg dem mentalt og da setter jeg dem ut av spill, forklarer han.

Fagermo: - Imponert

Også trener Dag-Eilev Fagermo er tydelig imponert over nivået Sahroaui har vist denne sesongen. Fra å være et helt ubeskrevet blad før sesongen, har Oslo-gutten etablert seg som en av de mest spennende spillerne i Eliteserien i 2020. Han er også godt inne i varmen på U21-landslaget.

Hos treneren sitter skryten løst.

- Den løkkefotballen de driver med ute på Holmlia, den har noe for seg. Det er så kvikt, høyre-venstre-finter og fotarbeid. Jeg er imponert over det. Han må bare bruke det riktig. Til tider synes jeg han har driblet litt for mye, men samtidig er han smart og hvis han bare finner balansen er han på et veldig høyt nivå. Det han gjør i første omgang er noe av det bedre jeg har sett av en kantspiller i Eliteserien, sier Fagermo til Nettavisen etter 2-0-seieren mot gamleklubben.

Vålerengas trener Dag Eilev Fagermo har en juvel på midtbane i sine rekker. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB)

Nå lukter det igjen medaljer på Oslo-øst etter flere magre år i hovedstaden. Sahraoui er klar på at laget er tryggere på seg selv under den nye trenerens ledelse.

- Jeg føler vi har brutt en ny barriere. Selv om jeg ikke var så mye med i fjor, så tenker vi mye på at vi skal være stabile hele tiden nå. Vi må spille slik vi har gjort her hjemme, så skal vi ta medalje, avslutter Sahraoui til Nettavisen.

Etter landslagspausen reiser Vålerenga til Aalesund på jakt etter tre nye poeng mot den desiderte tabelljumboen.