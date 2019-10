Oscar Bobb på Premier League-talentliste

16 år gamle Oscar Bobb er ifølge The Guardian det største Manchester City-talentet født mellom september 2002 og august 2003.

Den norske 16-åringen har gjort sine saker bra etter overgangen fra Vålerenga til Manchester City i sommer.

Såpass har Bobb imponert at The Guardian trekker ham fram som det største talentet i Manchester City i det årskullet.

Avisen har trukket fram én spiller fra hver Premier League-klubb, og Bobb er den utvalgte hos de lyseblå i Manchester.

Bobb har ifølge avisen scoret tre mål på tre kamper for Manchester Citys U18-lag denne høsten.

Den engelske landslagsspilleren Jadon Sancho, som i dag spiller for tyske Borussia Dortmund, er blant de som tidligere har vært Citys utvalgte på The Guardians liste.

Oslo-gutten startet sin karriere i Lyn, og imponerte såpass at storklubben Porto fattet interesse for ham.

Han bodde i Portugal og trente med Porto en periode, men spilte aldri for klubben på grunn av en tvist rundt lovligheten for en slik overgang for en mindreåring spiller (under 16 år).

Siden returnerte han til Oslo og Vålerenga der han har oppholdt seg frem til overgangen til City i sommer.