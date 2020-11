Oslo stenger breddeidretten og begrenser aktiviteten for barn og ungdom

Oslo kommune gjør som Bergen og forbyr breddeidrett for voksne de neste tre ukene som følge av økningen i smittetilfeller.

Det opplyste kommuneledelsen fredag.

I tillegg stenges treningssentre og svømmehaller. Det blir også innført begrensninger i idrettsaktiviteten for barn og ungdom. Det er lov med trening hvis avstand holdes i tråd med smittevernreglene, men det blir ikke lov med cuper og turneringer.

– Vi kommer nå til å si at det blir forbud mot kamper. Vi ønsker at kamper og cuper skal avlyses, men opprettholder trening for barn og unge fordi vi vet hvor viktig det er med trening for barn og unge, sier byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal (SV), til NTB.

Oslo kommune innfører det de kaller en sosial nedstenging av samfunnet. De nye tiltakene tiltrer fra midnatt mandag og varer i tre uker framover.

– Vi har jobbet intenst det siste døgnet for å vurdere hvilke tiltak som er mest tilpasset situasjonen her i byenvår. Vi må gjøre det som er nødvendig for å få ned den en sosiale kontakten. Vi trenger et krafttak mot smittespredningen. Alle tiltakene vi innfører i dag er basert på råd fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringen, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fredag.

Grepene som er tatt rundt idretten er i tråd med de anbefalingene Helsedirektoratet kom med tidligere denne uken.

