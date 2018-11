Det kan bli reprise på NM-finalen i volleyball for kvinner etter at Oslo Volley og Førde unngikk hverandre da semifinalene ble trukket mandag.

Finalistene fra fjorårets kvinnefinale, Oslo Volley og Førde, lå i bollen sammen med Tromsø og Randaberg da semifinalene ble trukket mandag.

Da trekningen var over var det klart at 1.-divisjonslaget Tromsø møter Førde i den ene semifinalen for kvinner, mens Randaberg og Oslo Volley møtes i den andre.

Randaberg og Tromsø spiller hjemmekamp først den 1. eller 2. desember, mens returoppgjøret spilles en uke senere.

På herresiden skal førstedivisjonslaget Spirit Lørenskog møte Randaberg, mens Førde og Koll barker sammen i den andre semifinalen.

Semifinaledatoene for herrene er de samme som for kvinnene.

NM-finalen spilles i Ekerberghallen i Oslo 12. januar.

