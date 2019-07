Østberg: - Jeg skal tørre å gjøre det som er best for meg selv

Ingvild Flugstad Østberg (28) tror også at det tøffe rennprogrammet kan være en fordel.

Gjøvik-jenta mener hun har funnet deler av formelen som skal hjelpe henne til å gjenta suksessen fra forrige sesong.

Konklusjonen etter forrige sesong var naturlig nok ladet med positive ord for hennes del.

- Jeg klarte mer enn det jeg hadde satt meg som mål. VM var hovedmålet. Der skulle jeg ta min første individuelle medalje, og så endte det med Tour Ski-seier, fem VM-medaljer og seier i verdenscupen sammenlagt. Det var over all forventning, sa Østberg da NTB fikk en prat med henne under treningssamlingen på Sognefjellet i juni.

Der sprudlet hun av overskudd. Hun har tenkt mye på hvorfor det gikk så bra i langrennsløypa sist sesong.

- Bak resultatene ligger det mye. Det var mye som fungerte i treningsarbeidet, og det ble gjort gode prioriteringer. Det ble lagt en god sesongplan sammen med treneren, og det var en trygghet i det jeg gjorde. Jeg var jevnt god gjennom en hel sesong, og jeg var veldig god da jeg ville være aller best.

Nye steg

- Hva kan du ta med deg fra i fjor og inn i en ny sesong?



- Det er alltids noe som kan gjøres bedre, og det er alltid viktig å ta med seg de gode tingene. Først og fremst handler det om å legge ned en like god treningsjobb og være trygg på det. Prioritere høyde som jeg har gjort før.

Hun sier også at hun har lyst til å ta steg på kapasitet og også på hurtighet og avslutningsegenskaper.

- Jeg skal tørre å gjøre det som jeg mener er best for meg. Det klarte jeg i fjor, og det skal jeg ta med meg videre. Det er ikke bare, bare det. Det er mange som vil mene ting. God kommunikasjon med treneren og være rå på at du skal på huske på å ha det lille overskuddet. Selv om det blir mange skirenn, må du tørre å legge deg ned og bygge deg opp igjen.

Utfordring

Neste sesongs rennprogram er tettere enn noen gang. Det kan faktisk tale til Østbergs fordel.

- Det blir en utfordring med mange renn, men jeg er vant til å gå mange renn og må ta det til min fordel. Det er noe jeg vet at jeg har tålt før og noe jeg kanskje må tåle igjen. Men det er nok ikke lurt å gå alle renn. Jeg skal legge en så god plan som mulig.

Østberg fortsetter med sitt strenge høyderegime. Nå i sommer er hun på en privat samling med blant andre venninnen Therese Johaug i USA. Der var hun også forrige sommer.

- Det blir vanskelig å få til noe i januar/februar, men det blir ett høydeopphold før jul i forbindelse med Davos. Og det blir ett i sommer og to med laget.

I oktober venter det tradisjonelt høydeopphold i Val Senales. Dit er det bare jenter som drar i år. Gutta prioriterer annerledes.

