Ingvild Flugstad Østberg kan ikke gå skirenn av helsemessige årsaker, meldte hun selv under en følelsesladd pressekonferanse på Beitostølen.

Det var en preget Østberg som snakket i plenum på Beitostølen. Stemmen var i ferd med å sprekke flere ganger.

– Jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er helsemessige årsaker bak dette. Alle kravene i helseattesten er ikke innfridd sa Østberg, uten å ville gå inn på hva som spesifikt gjør at hun ikke kan gå skirenn.

Hun forklarte at hun er frisk og skadefri, men at kroppen hennes trenger hvile for å komme seg «på pluss» igjen. Østberg mister Beitostølen-rennene samt verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig å ikke skulle gå skirenn. Starten av sesongen må gå uten meg, sa hun.

Skiforbundets medisinske ansvarlige, lege Øystein Andersen, ville heller ikke konkret si hva som er Østbergs utfordringer.

– Hun er ikke syk, og hun trener, men som hun sa, så lever de (utøverne) på en knivsegg og belaster kroppen ekstremt mye. Dette er en sammensatt situasjon, sa Andersen som på spørsmål fra NRK avkreftet at det dreide om spiseforstyrrelser.

– Jeg synes hun var tøff. Hun går langt i å nevne sin helse. Så må vi ha respekt for hvor langt man går i å være privat.

– Går inn på meg

Det er ikke klart når Østberg er tilbake i konkurranse. – Jeg elsker å holde på med langrenn. Så dette går litt inn på meg, sa hun.

– Jeg må være så ærlig å si at jeg har følt meg bra og vært i ganske bra slag. Jeg har ikke fått så enormt mange signaler fra kroppen. Jeg har det jo veldig bra selv om dette er kjedelig. Jeg sturer ikke og ser inn i en vegg og griner.

På Beitostølen skal langrennsløperne gå sprint fredag, og distanserenn lørdag og søndag. Under verdenscupåpningen i Ruka går Østberg glipp av to 10-kilometere. Dermed kan hun gå glipp av dyrebare poeng i verdenscupsammendraget, som Østberg vant sist sesong.

– Helsa er uansett det viktigste. Når ting har vært som de har vært, er det beste for meg ikke å gå skirenn, sier Østberg.

Sterk sesong

Østberg leverte eventyrlige resultater forrige sesong. Som fjerde langrennskvinne i historien reiste hun hjem fra et VM med fem medaljer. Tre sølv og to bronse ble det i Seefeld.

Marit Bjørgen, Jelena Välbe og Marjo Matikainen hadde klart den sjeldne bragden før Østberg.

På toppen av det hele vant 28-åringen også verdenscupen sammenlagt og Tour de Ski. Vinteren kunne knapt endt bedre for henne.

På Østbergs merittliste står blant annet også VM-gull i lagsprint fra Falun i 2015, samt OL-gull i stafett (2018) og lagsprint (2014).

