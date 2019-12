Østberg og Kalla ute etter prologen i Tour de Ski-sprint

Flere av stjernene slet med å få ting til å stemme i rask løype.

LENZERHEIDE/OSLO (Nettavisen): Verken Ingvild Flugstad Østberg eller svenskene Charlotte Kalla og Ebba Andersson maktet å kvalifisere seg for kvartfinalene i søndagens Tour de Ski-sprint i Lenzerheide.

Det betyr at de to sammenlagthåpene ikke får muligheten til å kjempe om viktige bonussekunder i sammendraget av touren. Østberg manglet 0,27 sekunder på å klare den siste plassen i kvartfinalene og endte på 32.-plass.

- Det var ikke bra nok i dag. Kroppen føles bra, og formen tror jeg egentlig er gankse god. Løypa skal også passe meg, så jeg har jo ikke så mye annet å skylde på enn at jeg ikke gikk bra nok på ski, sier Østberg til Nettavisen.

- Jeg tror nesten at jeg gikk fortere på ski noen steder i løypa i går enn jeg gjorde i sprinten dag. Da går det ikke fort nok i sprint, erkjenner Gjøvik-skiløperen.

Lørdag hang hun veldig godt med på 10-kilometreen, i sitt første store renn etter startnekten hun fikk fra skiforbundet de første ukene av sesongen. Dermed gikk 29-åringen rett fra en flott opptur til en stor nedtur dagen etter.

Flere store ute



Heller ikke Ragnhild Haga kom seg videre blant de 30 beste som får gå kvartfinaleheatene seinere søndag. Hun ble nummer 34 og manglet et sekund på avansement.

Sveriges Ebba Andersson og Charlotte Kalla fikk det overhodet ikke til å stemme. De svenske sammenlagthåpene endte bare som nummer 39 og 55.

De amerikanske jentene fikk en elendig start på Tour de Ski etter å ha slitt med dårlige ski på den innledende 10-kilometeren.

Søndag var de tydelig sugne på revansj. Både Sadie Bjornsen og Jessica Diggins gikk inn til tider som var godt foran resten av konkurrentene.

Sveits' Nadine Fähndrich klarte å kjempe seg inn like foran de to, men like etterpå overtok en ny amerikansk jente teten. Sophie Caldwells 3.10,76 var to tidelssekund foran sveitseren og holdt til å sikre seg prologens bestetid.

Maiken Caspersen Falla var, ikke overraskende, den hurtigste av de norske jentene. Hun fullførte på sjetteplass, 1,88 sekunder bak Caldwell.

Forbløffet av Johaug



Litt tidligere i startfeltet vakte Therese Johaug oppsikt med å gå seg inn på en sterk tid. Hun er ikke kjent for eksplosivitet og spurtegenskaper, men søndag imponerte skiesset fra Dalsbygda TV 2-kommentatorene da hun gikk inn til en sterk tid på prologen.

- Hun går inn til bestetid ..., akkurat ikke. Et tidel bak Anamarija Lampic. Dette er noe av det bedre hun har gjort, utbrøt TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Johaug kvalifiserte seg greit til kvartfinalene med en 21.-plass. Astrid Uhrenholdt Jacobsen plasserte seg to hakk foran.

Enda litt bedre gikk det med Anne Kjersti Kalvå og Titil Udens Weng, som endte henholdsvis på 13.- og 17.-plass i prologen.

Kari Øyre Slind ble nummer 25, Heidi Weng nummer 25 og Magni Smedås nummer 28 og er også videre.