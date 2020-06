Østberg tilbake på samling etter bruddet. Åpner opp om den krevende perioden: - Trodde jeg skulle klikke

Ingvild Flugstad Østberg (29) begynner sakte, men sikkert å komme seg tilbake fra skade.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Denne uken kunne hun for første gang ta del i rulleskiøkter med sine lagvenninner som er på samling i Holmenkollen.

Østberg ble i vinter skadet da hun pådro seg et tretthetsbrudd mot slutten av sesongen.

Skaden har tatt lang tid å lege. Fortsatt er hun ikke hundre prosent friskmeldt, men hun var likevel å se på trening med Johaug og noen av de andre landslagsløperne i solskinnet i Holmenkollen.

Det gleder henne.

Les også: FIS-dokument avslører nye detaljer om dopingskandalen i langrenn

Redd hun skulle klikke

Samtidig legger hun ikke skjul på at det har vært noen krevende måneder.

Allerede i vinter hadde hun en plan klar for hvordan hun skulle komme seg så raskt som mulig tilbake igjen, men så kom pandemien.

- Alt ble stengt ned og jeg måtte legge en litt ny plan, sier Østberg til Nettavisen.

Les også: Uhrenholdt Jacobsen deler sin bekymring for langrennssporten

29-åringen fryktet at de mange restriksjonene skulle gå inn henne.

- Jeg trodde jeg skulle klikke og gå på veggen, men det kom aldri helt, forteller den norske langrennsprofilen.

I stedet har det gått overraskende bra, forteller hun.

- Det har på en måte gått greit med de tingene jeg kunne gjøre. Jeg har trent stort sett inne og gjort de tingene jeg har hatt mulighet til hjemme. Jeg har vært mye mer hjemme enn jeg har vært noen gang, forteller 29-åringen.

Les også: Weng åpen om frykten: - Skummelt

GODT HUMØR: Ingvild Flugstad Østberg glad for å være på samling i Holmenkollen. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Fortsatt et stykke igjen

Nå prøver hun gradvis å komme seg tilbake til normalen igjen.

Nylig kunne hun begynne å gjennomføre økter på rulleski og hun har fått grønt lys til lette joggeturer.

Hun takker for all hjelpen hun har fått de siste månedene for det har ikke vært noen enkel oppgave, forklarer hun .

- Jeg har trent i så mange år og har en tanke om hvordan man har trent, hva som skal til og hva man har lyst til å gjøre. Så må man stille helt om, gjøre andre ting og mindre av det man har lyst til å gjøre. Det er en krevende oppgave.

- Man skal få en skade til å bli bra. Så skal man trene det man kan gjøre, samtidig som man må ta vare på deg selv og helsa. Det er en stor pakke. Det er krevende. Jeg har hatt veldig god hjelp av folk rundt meg. Pilen peker ikke rett til himmels når det kommer til alt man gjør hver dag og hver uke, men jeg er i hvert fall veldig glad for å være tilbake her nå og så håper jeg det skal gå bra fremover, forteller Østberg.