Østerrike-sjefen rister på hodet av Lagerbäck-uttalelse

Franco Foda forstår ikke Lars Lagerbäcks frustrasjon under landskampen på Ullevaal.

NORGE - ØSTERRIKE 1-2:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Østerrikerne tok en svært fortjent seier over et svakt norsk lag i den første Nations League-kampen fredag kveld.

Det la heller ikke landslagssjef Lagerbäck noe skjul på under pressekonferansen etter oppgjøret.

Gjestene var stort sett bedre enn Norge i hele kampen og TV-seerne fikk se et norsk lag som nærmest ble rundspilt i 60 minutter.

- Vi ble enkelt og greit for forsiktige. Og så spilte Østerrike veldig bra, sier Lagerbäck til Nettavisen på pressekonferansen etter oppgjøret.

Men samtidig som Lagerbäck ikke hadde noen problemer med gratulere østerrikerne med seieren, kom svensken med en liten pekefinger.

Børsen: Slik spilte Norge mot Østerrike

Lagerbäck lite imponert over dommeren



Lagerbäck mener at de østerrikske spillerne både filmet og dyttet, og var lite imponert over at det finske dommerteamet ikke reagerte.

Under kampen var også Lagerbäck flere ganger i diskusjon med fjerdedommer.

- Jeg synes han var dårlig til å plukke opp det der. Det var ikke den beste dommerinnsatsen jeg har opplevd, sier Lagerbäck.

Likevel mener Norges landslagssjef at spillerne hans må lære seg å håndtere slike utfordringer.

- Dessverre er det sånn. Dette er veldig erfarne spillere hvor majoriteten spiller i Bundesliga. De tar sine profesjonelle «fouls» og de filmer flere ganger når det blir kamp om ballen. De slenger seg ned og så ser man ingenting til at de har vondt etterpå.

- De er veldig profesjonelle og det har jeg respekt for. Dessverre er elitefotballen sånn at de er veldig dyktige til å gi våre spille den lille dytten i 50-50-duellene, forteller Lagerbäck.

Les også: Stor norsk nedtur mot Østerrike

SKUFFENDE: Sander Berge og de andre norske spillerne hadde ingen god kamp mot Østerrike. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Foda uenig



Og det er de duellene svensken mener dommeren burde fått med seg.

Østerrikes landslagssjef, Franco Foda, rister på hodet når han får høre hva Lagerbäck har sagt. Han kjenner seg ikke igjen i svenskens beskrivelser av spillernes oppførsel.

- Nei, jeg synes ikke det. Vi leverte en bra kamp og det var en fortjent seier fordi vi var gode gjennom 90 minutter. Vi var det beste laget. Det var en veldig intens kamp og en del taklinger på begge sider. Jeg mener at dommeren hadde bra grep om kampen, sier Foda.

At Østerrike var det beste laget var det absolutt ingen tvil om.

Foda og hans lag virket godt forberedt og hindret Norge i få til et ordentlig spill.

Østerrike-sjefen forteller til Nettavisen at han gleder seg over at lykkes med planen om å stoppe Haaland og de andre norske spillerne.

- Jeg er veldig fornøyd med jobben de la ned. Vi hindret Norge effektivt med å sette opp spillet, sier Foda.

Les også: Sørloth fnyser av spørsmål etter Norge-fiasko

Lagerbäck tar ansvaret

Det gjorde de til de grader. For Norge skapte kun to ordentlige målsjanser - inkludert scoringen til Braut Haaland.

Det norske laget slet stort, og gang på gang stoppet spillet opp lenge før ballen var fremme hos Norges stjernespisser.

Landslagssjefen tar ansvaret for at Norge ikke presterte bedre.

- Det er min jobb å passe på at laget fungerer og det gjorde det ikke i 60 minutter.

På den norske midtbanen stilte Lagerbäck med fire spillere som alle har til vane å spille på sentral midtbane.

Til Nettavisen forklarer Lagerbäck at Morten Thorsby og Stefan Johansen skulle åpne opp for Haitam Aleesami og Omar Elabdellaoui på kantene, men svensken erkjenner at det skjedde ikke mot Østerrike.

- Vi ble stillestående da vi vant ballen, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Og kanskje skyldes det et godt forberedt østerriksk lag. For Foda forklarer at de var forberedt på Norges backer.

- Planen vår var å sette Norge under press tidlig hele tiden. Det lykkes vi med. Vi hadde tenkt at vi skulle stenge igjen på vingene fordi vi vet at Elabdellaoui er veldig offensivt. Derfor stengte vi igjen der, forklarer Foda.

Lagerbäck håper de norske spillerne slår raskt tilbake etter fredagens fiasko. Neste kamp kommer allerede mandag mot Nord-Irland.