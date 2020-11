Østerrike snudde kampen mot Nord-Irland

Det norske «nødlandslaget» må scoret minst to mål mot Østerrike for å vinne Nations League-gruppen. Dersom det blir kamp på onsdag.

ØSTERRIKE - NORD-IRLAND 2-1:

Det kunne se ut til at det norske landslaget kunne få en noe enklere vei til gruppeseier etter at Nord-Irland tok en sen ledelsen borte mot Østerrike søndag kveld etter scoring av Josh Magennis.

Men hjemmelaget slo hardt tilbake. Først utlignet Louis Schaub etter 81 minutter, før Adrian Grbic sikret østerriksk seier og tre poeng like før slutt.

Norge må score minst to



Ettersom innbyrdes oppgjør teller mer enn målforskjell i Nations League-gruppene er Norge nå avhengig av et bedre resultat enn 2-1 i onsdagens kommende landskamp mot Østerrike.

Østerrikerne ligger nå nemlig tre poeng foran Norge i gruppe B og vant oppgjøret på Ullevaal stadion 2-1 tidligere i år.

Spørsmålet er imidlertid om Norge kommer til å spille onsdagens landskamp i Wien.

Blir det kamp mot Norge?

Norge skulle egentlig ha spilt mot Romania i den samme Nations League-gruppen som Østerrike og Nord-Irland søndag kveld, men allerede lørdag ble det bekreftet at kampen ville bli avlyst.

Årsaken er at visekaptein Omar Elabdellaoui har blitt koronasmittet og dermed måtte resten av det norske laget i ti dagers karantene. Norges Fotballforbund mente at de likevel kunne dra til Bucuresti for å spille kamp, men norske helsemyndigheter advarte mot reisen. Dermed ble det ingen tur.

Det betyr også at Norge, med noen få unntak, ikke kan stille med deres opprinnelige tropp i onsdagens planlagte Nations League-kamp mot Østerrike.

Søndag jobbet NFF på spreng for å sette sammen en ny «nødtropp». Nettavisen har vært i kontakt med flere av de aktuelle spillerne, men de venter fortsatt på en endelig avklaring.

Svein Graff, landslagets pressesjef, skriver i en sms til Nettavisen at de vil komme tilbake med mer informasjon om status mandag.

Da får man trolig svar på om det blir en gruppefinale mellom Norge og Østerrike onsdag.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til midten av januar