Østerriksk fotball lempet på lisenskravene

Klubbene i østerriksk elitefotball ble under ligaens generalforsamling torsdag enige om å lempe kraftig på lisenskravene som følge av viruskrisen.

Ingen klubber vil bli nektet lisens for neste sesong av økonomiske årsaker, opplyser ligaen på sitt nettsted. Selv klubber som på grunn av viruspandemiens konsekvenser havner i skifteretten vil kunne spille videre i samme divisjon neste sesong.

Konkursbehandling har tidligere medført utkastelse av serien og automatisk nedflytting. Om det skjer østerrikske klubber i år vil det i stedet medføre seks minuspoeng neste sesong, forbud mot å kjøpe spillere i de to neste overgangsvinduene, tak på lønnsutgifter i de to neste sesongene, forbud mot europacupspill neste sesong og bortfall av opprykk klubben måtte ha kvalifisert seg til.

Generalforsamlingen forkastet med stort flertall et forslag fra Ried og Austria Klagenfurt om å utvide eliteserien fra 12 til 14 lag fra neste sesong. Forslaget krevde tilslutning fra to tredeler av klubbene, men ifølge ORF stemte nesten 80 prosent av klubbene mot.

Ried og Austria Klagenfurt er på de to første plassene i 1. divisjon og ligger an til opprykk. De frykter at sesongen ikke vil bli ferdigspilt, og ønsket med sitt forslag å sikre eliteseriespill også om det ender slik.

Ifølge den østerrikske avisen Kurier risikerer over halvparten av klubbene i eliteserien å gå konkurs dersom sesongen ikke fullføres, og bortsett fra Salzburg sliter samtlige toppklubber økonomisk.

Før generalforsamlingen var Østerrikes fotballforbund og ligaen representert på et møte med helseminister Rudolf Anschober, der man innledet en prosess med tanke på å finne trygge rammer for gjenstart av idrett i Østerrike. Det er håp om at en plan for fotballen kan være klar neste uke.

