Østerrikske medier: – Hirscher legger opp

Alpinstjernen Marcel Hirscher (30) vil kommende uke offentliggjøre at han har bestemt seg for å legge opp, melder flere østerrikske medier fredag.

Det gjør de samtidig med at Østerrikes skiforbund har innkalt til pressekonferanse med Hirscher i Salzburg onsdag. Seansen har fått tittelen «tilbakeblikk, innsyn og perspektiver».

Hirscher har vunnet verdenscupen sammenlagt åtte ganger, flere enn noen annen. Han har også vunnet slalåmcupen og storslalåmcupen seks ganger hver. I tillegg har han to OL-gull og fem VM-gull.

Noen har lurt på om han ville fortsette til han slår Ingemar Stenmarks rekord på 86 verdenscupseirer. Hirscher står med 67.

Veteranen har holdt østerrikske skifans på pinebenken med tanke på sine framtidsplaner. I slutten av juli sa han at han ennå ikke hadde bestemt seg. Han berammet en pressekonferanse 6. august, men utsatte den deretter «til sommeren er over».

Nå skal han ha bestemt seg for å slutte. Kronen Zeitung og Kurier , to av Østerrikes største aviser, er blant mediene som melder at Hirscher legger opp.

Om han gjør det, mister Henrik Kristoffersen sin aller skarpeste konkurrent.

