Östersund-målvakt fikk banan-kommentar fra dommer: Nå legger han seg paddeflat

Dommeren mener det var en spøk, men har siden beklaget til målvakten.

- Jeg ble sjokkert. Jeg tenkte først «sa han virkelig det der?». Så ble jeg rasende på gressmatta. Jeg hadde aldri opplevd noe lignende i Allsvenskan, hverken fra spillere eller dommere, men jeg hadde hørt noen rasistiske ord i de lavere divisjonene.

Sitatet over tilhører Östersunds-målvakt Aly Keita, som mandag ettermiddag står i sentrum for en rasismeskandale i Sverige.

- Ble rasende

I kampen mot Sundsvall forrige sesong fikk nemlig Keita en forferdelig kommentar av kampdommeren i oppgjøret.

- I fjor fikk var det en dommer som sa «slutt å prate. Gå tilbake til målet ditt så de kan kaste bananer på deg», sier Keita i en podkast i regi av Östersund.

Og fortsetter:

- Dommeren sa unnskyld og at han ikke mente det. Men jeg sa til han at det var veldig rasistisk fra hans side, og at det ikke var noe jeg ville tillate. Jeg tenkte at det var helt sykt at han sa noe sånn. Det tok litt tid før jeg egentlig skjønte hva han hadde sagt, men så ble jeg rasende.

Begge oppgjørene mellom Östersund og Sundsvall forrige sesong ble dømt av samme dommer - Martin Strömbergsson.

MOT ARSENAL: Her er Aly Keita i aksjon mot Arsenal i Europaligaen 2018. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Til Expressen forklarer han nå at han angrer på utspillet, og sier samtidig at det hele var en spøk som ble misforstått.

- Jeg kan konstatere at den kommentaren ble helt feil. Det var ingen rasistisk ment med det. Sånn oppfatter jeg også at Keita tok det, sier Strömbergsson.

Og legger til:

- Jeg skjønner det blir feil i øyeblikket jeg sier «hopp inn i buret så skal jeg gi deg en banan»... Det er en gammel klassisk spøk som jeg kan si til målvakter. Det har ingenting med at han er mørkhudet.

Videre forteller dommeren at han var helt knekt etter situasjonen, og at han umiddelbart etter kampen igjen sa unnskyld før han ga Keita en klem.

Han skal igjen ha unnskyldt til Keita i neste serierunde.

- Jeg er jævlig lei meg. Det ble bare feil, forklarer Strömbergsson.

Kom som et sjokk

Mandag har Expressen igjen vært i kontakt med Keita, som langt på vei bekrefter dommerens versjon av saken.

- Han sa unnskyld der og da på banen, og vi hadde også en prat i dommerrommet etter kampen - hvor også linjedommerne var til stede. Han ba om unnskyldning. Jeg fortalte ham at dette ikke var greit, at det var rasistisk - og noe jeg aldri ville akseptere. Han sa at det aldri var meningen, før han ga meg en klem. Det var fint gjort av han, forklarer Keita.

LANDSLAGSSPILLER: Aly Keita i aksjon for Guinea i Afrikamesterskapet i 2019. Foto: Giuseppe Cacace (AFP)

Pressesjef i Östersund FK, Niclas Lidström, forklarer til avisen at Keitas historie kom som et sjokk på klubben.

- Det er aldeles grusomt, og dette skal ikke skje. Jeg har pratet kort med Keita, og foreningen støtter han hele veien. Vi er en av de mest multikulturelle klubbene i serien, og det er viktig for oss å snakke om disse tingene.

Lidström forteller videre at de enda ikke har vært i kontakt med det Svenske Fotballforbundet om saken, og at han ikke visste om det var et grep de ville gjøre.