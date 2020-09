Østfold-fotballen stanser all kampaktivitet – NFF vurderer toppfotballen

Alle kamper i Østfold Fotballkrets for barn og ungdom er satt på vent som følge av det omfattende smitteutbruddet. Det jobbes med å se på toppfotballen.

Mandag var rundt 2.300 personer i de to kommunene Sarpsborg og Fredrikstad i karantene etter smitteutbruddet. Den siste uken er 219 personer koronasmittet.

Nå tar fotballen grep for å forhindre ytterligere smittespredning. På sine Facebook-sider opplyser kretsen at alle terminfestede kamper nå stilles i bero.

«Alle våre klubber må omberamme kamper i inneværende uke i klassene fra og med 13 år og opp», heter det i uttalelsen.

Videre opplyses det at kampene i barnefotballen (fra og med 12 år og ned) enten kan avlyses eller utsettes. Det er opptil klubbene selv å avgjøre.

NFF jobber med saken

På seniornivå organiserer Østfold fotballkrets divisjonene fra 4. divisjon og nedover på herrsiden og 3. divisjon og nedover på damesiden. Lagene her er verken i gang med treninger eller kamper som følge av virussituasjonen.

De fire øverste nivåene i fotballen er det Norges Fotballforbund som organiserer. Sarpsborg 08, Fredrikstad, Kvik Halden og Moss er blant klubbene som har tilhold der.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn avviser ikke at håndteringen av smitteutbruddet også kan få konsekvenser for gjennomføringen av disse lagenes kamper.

– Vi er allerede i dialog med aktuelle klubber og lokale helsemyndigheter, sier han til NTB.

Avventer ny beskjed

Fotballkretsen er tydelig på at en rekke klubber og lag er berørt av smitteutbruddet, og at mange spillere er satt i karantene.

«NFF Østfold registrerer også en betydelig usikkerhet og frykt i mange klubber, også utenfor de hardest rammede kommuner. Flere klubber og lag gir uttrykk for at de ikke ønsker å reise til Sarpsborg og Fredrikstad for å spille kamper og heller ikke ønsker lag fra disse kommunene til sine hjemmebaner», heter det mandagens uttalelse.

Det siste ledet til avgjørelse om å sette kampaktiviteten på pause. Den er i første omgang stanset ut denne uken.

Lag kan samtidig fortsette med treninger, forutsatt at ikke lokale helsemyndigheter beslutter noe annet.

Klubber oppfordres samtidig om å begrense aktiviteter der spillere fra flere lagsmiljøer samles. Fotballkretsen har selv stanset all aktivitet i Landslagsskolen ut måneden.

Det varsles en ny oppdatering på situasjonen kommende fredag.

