Østigård ble sittende på benken etter landslagssamling: - Var ikke veldig blid

Leo Østigård har blitt en populær spiller i Coventry, men likte ikke tendensen etter at han returnerte sent fra landslagssamlingen i oktober.

Nettavisen pratet med midtstopperen etter hans første A-landslagssamling tidligere i oktober.

Den gangen rakk unggutten kun én trening med Coventry før ligakampen mot Brentford, og startet dermed som forventet på benken.

Det den utleide Brighton-spilleren imidlertid ikke forventet var at han skulle bli plassert på benken også i de to påfølgende kampene.

For kampene mot både Swansea (1-1) og Blackburn (0-4) måtte landslagstalentet se fra sidelinjen, før han igjen var inne igjen på laget i den påfølgende 3-2-seieren mot Reading - da i sin favorittposisjon som den sentrale stopperen i Coventrys trebackslinje.

Benketilværelse er uansett ikke noe Østigård er nevneverdig fornøyd med, all den tid han er lånt ut fra Brighton for å tilegne seg spilletid.

- Jeg var ikke helt fornøyd med det. Jeg fikk til slutt spille i posisjonen jeg kom hit for, og som jeg er vant med. Men jeg vet ikke helt.. Jeg var ikke veldig blid, men jeg har egentlig ikke fått noe ordentlig klart svar, forteller Østigård til Nettavisen og legger til at han tok det opp med manager Mark Robins.

- Ja, men det kom ikke noe veldig klart svar. Det er sånn det var, men jeg kom hit for å spille og hvis det hadde fortsatt sånn må man vurdere hva man skal gjøre, forteller han.

Les også: Østigård kritisk til at norske myndigheter trumfet UEFA-protokollen: - Veldig spesielt

Fire gule på åtte kamper

20-åringen har en opsjon i kontrakten som gjør at Brighton kan kalle ham tilbake i januar, men den tidligere St. Pauli har stort sett vært fast inventar i Coventrys midtforsvar denne sesongen.

Den nyopprykkede Championship-klubben ligger rett over nedrykksstreken med åtte poeng på 11 kamper, og møter Birmingham allerede fredag.

Østigård, som forrige sesong ble en kulthelt i St. Pauli som følge av sin oppofrende spillestil, har også fått markert seg på det nest øverste nivået i England.

På sine åtte kamper fra start har hardhausen allerede pådratt seg fire gule kort.

Han bedyrer imidlertid at han kun har vært seg selv, og ikke forsøkt ekstra hardt å sette seg i respekt i det som er kjent for å være en fysisk knalltøff liga.

- Det er jævlig vanskelig å vinne kamper her. Nå har vi vært ekstremt uheldig i noen kamper hvor vi har hatt uavgjort og sluppet inn mål på overtid, sier han.

Les også: Østigård merker savnet av tilskuere på tribunen: - Jeg er ikke den samme spilleren

Mot opprykksfavoritt Watford skjedde det igjen. Coventry hadde ett poeng et stykke ned i lomma da Ismaila Sarr, som blant annet ble koblet til Liverpool i sommer, dukket opp og sørget for 3-2 kun sju minutter før ordinær tid.

Norges stoppertalent omtaler baklengsmålet som «brutalt», i en kamp han fikk se det gule kortet etter 55 minutter.

Det betyr at han er i faresonen, og kun ett gult kort unna suspensjon.

- Gule kort har jeg alltid fått en del av, så det får jeg bare leve med. Men det er en liga hvor du må være litt tøff, for du møter tøffinger. Da er det deilig å kunne gi et par gule kort, men det kan ikke bli for mange, påpeker han.

Coventry trosser norske karanteneråd

Norske myndigheters karanteneråd tilsier at Østigård i utgangspunktet ikke kan trene eller spille kamper for Coventry før etter søndag klokken 13.00, men 20-åringen bekreftet til Nettavisen allerede onsdag at han i England følger deres karanteneregler.

Han er dermed aktuell for kampen mot Birmingham fredag.

- De mener her jeg skal følge engelske regler her, og de er veldig profesjonelle på det. Jeg har snakket med legen i ligaen, og det var ingen problem, sier Østigård og påpeker at han blant annet testet negativt på koronaviruset så sent som mandag.

PS. Torsdag ble det kjent at både Patrick Berg, Marius Lode, Markus Henriksen og Joshua King fra den norske landslagstroppen har testet positivt på koronaviruset, men Nettavisen får opplyst fra Østigård at hans testresultater viser at han ikke er smittet, og i så måte er klar til fredagens kamp.

Reklame Blir det ny norsk premierekord fredag kveld?