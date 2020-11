Østigård kritisk til at norske myndigheter trumfet UEFA-protokollen: - Veldig spesielt

Leo Østigård reagerer kraftig på at landslaget ikke fikk reise som lukket gruppe til Romania. Han returnerte heller til England på et «omtrent fullt fly» fra Gardermoen.

Siden den opprinnelige landslagstroppen ble sendt hver til sitt, de fleste med rutefly fra Gardermoen, har det vært stille fra utenlandsstjernene.

Nå bryter midtstopper Leo Østigård stillheten i dette intervjuet med Nettavisen.

Han avslører hvordan dramaet i landslagstroppen føltes på innsiden i det som ble flere døgn med utallige opp- og nedturer, og som til slutt kulminerte med at landslaget ikke fikk dra til Bucuresti å spille landskamp.

Coventry-profilen er blant annet kritisk til at kampen mot Romania ble avlyst, og at norske myndigheter valgte å se bort ifra UEFAs egen koronaprotokoll.

- Det har vært mye styr, og mentalt slitsomt for flere, tror jeg. Vi har nok som det er med koronaen og vi lever i karantene i klubbene også, så det eneste vi ønsker er å spille kamper og plutselig får vi ikke lov til det heller. Vi har prøvd å være så forsiktige vi kan med de reglene som er i UEFA-protokollen, og det føles som at med en gang vi får én smittet så skal vi gå vekk fra den protokollen som vi skal følge som landslag, sier han fra sin leilighet i England og fortsetter.

- Da går dem inn fra Oslo, og det virker veldig spesielt. Vi lever under veldig strenge omstendigheter i utlandet, så at vi får en UEFA-protokoll som er litt annerledes enn vanlige folk, det bør være fair når det er som det er, og alle andre land får det jo til. De reagerte jo selvfølgelig litt på det i England da jeg kom tilbake hit, hvorfor det var så stort problem når jeg i tillegg reiste hjem med rutefly og ikke får lov å reise med privatfly til Romania.

Hans lagkamerater i Coventry stusset nemlig da unggutten returnerte før tida.

- De synes det var veldig rart, og skjønte ikke helt greia med det. For vi har hatt en positiv her (i Coventry) tidligere, og da måtte han i karantene mens resten måtte testes. Hvis vi da var negative, så gikk det som vanlig. Jeg tok en ny test i går med laget, og alle var negative her og.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Firkantet maktbruk rammer landslaget og har knapt betydning for koronasmitten

Fikk den nedslående beskjeden på bussen

Landslagssamlingen ble nemlig av det ekstraordinære slaget for Østigård, Erling Braut Haaland & co.

Først ble privatlandskampen mot Israel avlyst bare noen timer før kampstart som følge av en positiv test i den israelske troppen.

Ikke lenge etter kom nyheten om at Norges visekaptein Omar Elabdellaoui hadde testet positivt.

Det utløste dager preget av kontrabeskjeder og generelt svært stor usikkerhet da NFF i det lengste forsøkte å få troppen til å reise til Bucuresti for å spille Nations League-kamp mot Romania.

Norske myndigheter frarådet dette sterkt, hvorpå NFF til slutt foreslo en løsning der Eliteserie-spillerne ble hjemme, mens resten av troppen - med behørig avstand - reiste i en lukket gruppe med privatfly.

Tilbake satt en forvirret spillergruppe - isolert på sine egne hotellrom på Thon Hotel Storo.

Det gikk så langt at lagbussen forlot spillerhotellet og hadde kurs for Gardermoen, da Østigård og hans lagkamerater fikk ny kontrabeskjed.

- Det koster selvfølgelig krefter mentalt, så får du ny beskjed og da får du en knekk, og det tar på dét. Deretter gikk det videre til at vi sitter i bussen på vei til flyplassen, og så får vi ny beskjed igjen. Det blir mange mentale knekker i løpet av en samling. Jeg hadde mulighet til å få debuten min den samlingen og det var noe jeg hadde sett veldig fram til. Veldig kjedelig, men vi får ikke gjort noe med det. Det er mest synd for hele landslaget, og jeg tror det kunne vært fint for det norske folk å få vist en landskamp i den tiden vi lever i, forteller han.

20-åringen påpeker at han tror det er mange som sliter mentalt i koronapandemien, og mener det er synd for hele landet at Romania-oppgjøret ble avlyst.

- Så skal vi selvfølgelig ikke få mer smitte, men jeg tror folk må skjønne hvordan vi lever på samling. Vi er ikke ute på cafeer som andre folk kan, vi sitter inne på hotellrom og prøver å få tiden til å gå, påpeker han.

Den ferske A-landslagsprofilen avslører hvordan opptakten til det som ble tidenes antiklimaks forløp seg lørdag 14. november.

- Vi reiste om morgenen og satt på bussen, og så fikk vi beskjed om å snu. Jeg tenkte at det ikke var noen artig beskjed å høre. Vi spillerne hadde gjort alt for å kunne spille den kampen, og om vi måtte reist alene hadde vi gjort det, sier han og legger til at det var en person i det norske støtteapparatet som formidlet beskjeden om at det ikke ble noen flyreise.

Les også: Alfie Haaland mener Helsedirektoratet setter NFF i en umulig situasjon

Dermed måtte bussen snu, og ta den tunge veien tilbake til laghotellet på Storo. Da viste kaptein Stefan Johansen sin viktighet.

- Vi har Stefan som kaptein som tok ansvar og sånne ting. Han var viktig, og vi har kanskje kommet litt tettere som gruppe med alt som har skjedd.

Johansen, som ikke er innlemmet i Fulhams Premier League-tropp, har fått mye kritikk for sine prestasjoner på landslaget den siste tiden.

I en krevende situasjon som før Romania-kampen viste 29-åringen imidlertid sin viktighet i lys av sin rolle som kaptein, om vi skal tro Østigård.

- Stefan er en fantastisk kaptein og tar på seg et stort ansvar for å være det. Han har kontroll på det meste, er saklig og ser ting fra forskjellige sider. Han har vært med i gamet lenge, og er viktig for spillergruppa.

- Hvordan var stemningen i bussen da dere måtte snu og kjøre tilbake til Storo?

- Det var ikke noe höjdare.

- Kom som et sjokk

Han er klar på at spillergruppa ikke var forberedt på at kampen kom til å bli avlyst til tross for Elabdellaouis positive test.

- Nei, vi tenkte ikke over det. Vi så for oss å spille de kampene, og de var ekstremt viktige kamper. At det skulle skje kom som et sjokk på oss egentlig.

Toppfotballsjef Lise Klaveness uttalte på mandagens pressekonferanse at samlingen har vært mentalt utfordrende for spillergruppa.

Det kjenner Østigård seg igjen i, og den tidligere U21-kapteinen tegner et bilde av et toppidrettsliv som er langt unna glamorøst.

Han forteller at hverdagen i England går ut på å sitte alene i leiligheten mellom de ulike treningene.

Desembermåned og juletider pleier å være en kjærkommen tid hvor Østigård og resten av utenlandsproffene kan få besøk av både foreldre og venner, men i år er de nærmest innelåst i egen bopel.

- Det merker man. Så skal du komme på samling hvor kanskje du får roen og får være med nordmenn. På samling går ting ofte enkelt og du får sosialisert deg med andre spillere, men nå har det nesten blitt enda en mental utfordring. Det var så mange oppturer og nedturer hvor du har fått forskjellige beskjeder, så det gjør at du blir enda mer sliten, forteller han.

Han tror det er vanskelig for andre enn toppidrettsutøvere å sette seg inn i hverdagen de lever for øyeblikket.

- Det er nok en større påkjenning enn folk tror, for det eneste vi ønsker er å spille kamper og spille for landet. Når vi ikke klarer det heller, er det det verste som kunne skjedd oss. Vi skal selvfølgelig passe på og ikke få mer smitte, men vi har gjort ting ekstremt riktig og bra, og fått én smittet som er synd, men alle etter det var negative og da føler jeg at vi ikke trenger å bli straffet for det.

Psykolog Sverre Urner Johnson har for øvrig forsket på konsekvensene regjeringens tiltak har hatt på nordmenns psykiske helse, og ser en klar tendens.

I perioden etter tiltakene ble innført, altså i mars og april, viste tallene en tredobling av depressive symptomer og en dobling av angstsymptomer blant det norske folk.

- Mellom 25 til 30 prosent av befolkningen rapporterte om vesentlige nivåer av symptomer på angst og depresjon. Det er veldig høye tall, har han tidligere uttalt til Nettavisen.

Returnerte med rutefly: - Skjønner ingenting av det

Debatten har rast i etterkant av norske myndigheters klare beskjed om at landslaget bør holde seg hjemme.

Det hele tok ytterligere fyr da det ble klart at landslagsspillerne skulle returnere til hver sin europeiske by med rutefly, fremfor å reise til kamp i lukket gruppe med privatfly til Romania.

Det er en logikk Østigård forstår fint lite av. Han bekrefter at han fra Gardermoen fløy hjem med et «omtrent fullt fly».

- Jeg har prøvd å se det fra alle mulige kanter, og hvis en som er ekspert på det der kan fortelle meg at det er mindre smitterisiko å ta rutefly enn privatfly med et lag hvor alle er negative, skal han få en middag av meg. For det skjønner jeg ingenting av, er hans krystallklare melding.

Han påpeker at det ikke går an å bortforklare en slik logikk, og selv måtte han reise til Gardermoen for å returnere til England og klubblaget.

- Samme om du har med munnbind eller ikke, det er jo soleklart mye mer smitterisiko der enn å ta et privatfly til Romania og ikke komme tilbake til Norge igjen. Så at det går an å komme med den, er helt utrolig og det virker som at de har noe å jobbe med der og.

- Hvordan var følelsen å ankomme Gardermoen, og ta flyet med mange andre mennesker?

- For det første kan du jo bli smittet selv, så det hadde jo vært mye bedre å ta privatflyet. Det var jo også planen, og da har du reist med de samme folka i noen dager hvor alle er negative. Om jeg hadde vært positiv kunne jeg smittet andre og det er det vi ikke ønsker, og da skjønner jeg ikke at de kan godta det. Enten måtte vi slått hardt ned på det, eller så måtte de tillatt oss å reise til Romania.

Les også: NFF: Landslagsspillerne kan reise hjem og ut av landet tross karantene

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte til NRK mandag at han har sendt en anbefaling til både UEFA og Norges Fotballforbund (NFF) om at det ikke bør spilles internasjonal fotball på grunn av smittesituasjonen i Europa.

Østigård tror ikke det er veien å gå.

- Jeg tenker at det er veldig forskjellige meninger om det. Jeg tror det er riktig å få verden til å fungere som gjør at det ikke blir mer smitte, men for at folk ikke knekker mentalt så hjelper fotball og det er noe vi ønsker å hjelpe til med. Jeg tror ikke det (nedstenging, red. anm) trengs akkurat nå, sier han og fortsetter.

- Jeg er ingen ekspert, men i andre land går det ganske bra med fotball og de har i hvert fall en protokoll de følger, så da bør det være likt, synes jeg. Men i Norge virker det som det er et eget løp.

- På den andre siden ser vi nå at det er mer og mer smitte også i fotballag og landslag. Er det ikke da forståelig at norske myndigheter legger seg på en streng linje?

- Jo, det er selvfølgelig noe som er opp til dem, men når det er laget en UEFA-protokoll forventer jeg at alle land følger den. Da blir det rart om ett lag går ut av den og sier de skal følge egne regler. Da blir det ikke fair. Vi fulgte den frem til en ble smittet, og da vi fikk en smittet så gjelder plutselig ikke den. Det er spesielt, men det er en alvorlig situasjon, det handler ikke noe om det, forteller han.

Ignorerer norske karanteneråd: Spilleklar fredag

Den utlånte Brighton-spilleren opplyser også at han er spilleklar når Coventry møter Birmingham fredag kveld.

Han ignorerer i så måte kommuneoverlege Tore W. Steens karanteneråd etter landslagssamlingen. Steen uttalte til Dagbladet mandag at det å fullføre karantenetiden på 10 dager var en forutsetning for at spillerne fikk dra fra Oslo.

- De mener her jeg skal følge engelske regler her, og de er veldig profesjonelle på. Jeg har snakket med legen i ligaen, og det var ingen problem, sier Østigård og påpeker at han blant annet testet negativt på koronaviruset så sent som mandag.

Les også: Celtic bekrefter: Ignorerer norske karanteneråd for Ajer og Elyounoussi

Mens midtstopperen sitter i Coventry onsdag kveld, kommer Norge til å spille mot Østerrike med det som populært er døpt «nødlandslaget», bestående av utenlandsproffer som i utgangspunktet ikke var tatt ut i troppen.

Østigård er klar på at de norske spillerne bare kan senke skuldrene i Wien.

- Det blir selvfølgelig en spesiell kamp, men de har ingenting å tape. Det blir spennende å se, men det er en kamp for historiebøkene, for det er ikke ofte dette skjer, avslutter han.

Reklame 10 kupp du gjør på Black Week-salget til Christiania Glasmagasin