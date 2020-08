Østigård lånes ut til Coventry

Leo Østigard (20) skal prøve seg i The Championship.

Den norske midtstopperen gjorde en god figur i løpet av sitt låneopphold hos tyske St. Pauli i 2. Bundesliga forrige sesong.

Østigård var på lån fra Premier League-klubben Brighton som nå har bestemt seg for å låne ut nordmannen på nytt.

Denne gangen går turen til Championship-klubben Coventry City som bekrefter avtalen på deres hjemmeside torsdag.

Brightons sportsdirektør Dan Ashworth forteller til klubbens hjemmeside at det var mye interesse for kapteinen på det norske U21-landslaget etter at han imponerte i Tyskland forrige sesong. Nå er de spente på hva nordmannen kan få til i Championship.

- Ligaen har vært en glimrende prøvelse for noen av de yngre spillerne de siste årene og vi ønsker å se at Leo utnytter denne muligheten, sier Ashworth.

- Å spille i The Championship gir ham en annen erfaring enn den han fikk i Tyskland forrige sesong. Vi ser frem til hvordan han vil tilpasse seg og ønsker ham lykke til, sier sportsdirektøren.

Coventry-manager Mark Robins gleder seg over avtalen.

- Han er en av de bedre spillerne i europeisk fotball i sin aldersgruppe, sier Robins.

Coventry-sjefen ser frem til å jobbe med Østigård.

Klubben opplyser om at nordmannen slutter seg til klubben umiddelbart og allerede denne uken får møte sine nye lagkamerater.