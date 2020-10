Østigård merker savnet av tilskuere på tribunen: - Jeg er ikke den samme spilleren

Leo Østigård (20) ble nærmest forgudet av St. Pauli-supporterne forrige sesong. I Coventry får han ikke vist seg fram på samme måte.

Med sin svært oppofrende spillestil ble midtstopperen raskt en favoritt i Tyskland.

Før denne sesongen gikk han til Coventry og Championship, og skulle spille seg inn i hjertene til et nytt sett med supportere.

I likhet med de fleste andre europeiske ligaer, gjør koronapandemien at samtlige kamper i England blir spilt for tomme tribuner.

Det betyr at verken Østigård eller hans lagkamerater har støtten i ryggen som de er vant til.

Det merker spesielt nordmannen på kroppen.

- Jeg må være såpass ærlig å si at jeg sliter med det. Jeg føler ikke jeg er den samme spilleren på banen som det jeg var i St. Pauli med 30.000 på tribunen, sier han på telefon til Nettavisen.

Han har nettopp returnert til England etter sin første landslagssamling med A-landslaget.

Allerede lørdag er det tilbake til hverdagen når Brentford venter borte, også det for tomme tribuner.

- Du mister noe som, i hvert fall den typen spiller jeg er, trenger. Jeg føler det er noe som mangler, og du må mentalt forberede deg enda mer. Jeg må prøve å gjøre det beste ut av det, men det er ingen tvil om at det er utfordrende både for meg, og sikkert også mange andre, forteller han.

COVENTRY: Østigård er utlånt til Coventry denne sesongen. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

- Får ikke vist den jeg er

Den utlånte Brighton-spilleren synes det er ekstra surt at han ikke får vist seg skikkelig fram for sine nye fans, etter å ha blitt en real publikumsfavoritt i Tyskland.

Han fikk et helt spesielt bånd med fansen i sin tidligere klubb, og hadde håpet på noe lignende i Coventry.

Det blir vanskeligere når ikke det er en eneste supporter på tribunen.

- Jeg får ikke vist den eksakte fyren jeg er på banen. Det fikk jeg vist i St. Pauli, som gjorde at det ble en tett relasjon mellom meg som spiller og fansen. Det er kjipt ikke å ha dem i ryggen, for da blir man som oftest bedre og mer trygg, sier han.

- Gjør det at du må forberede deg annerledes mentalt før kamper?

- Ja. I St. Pauli var det sikkert 10.000 bare på oppvarming, så da fikk man en boost bare der og da, og var klar for kamp. Nå må du mentalt konsentrere deg mer, og snakke litt til deg selv, som å si «gjør ting riktig og med kvalitet», sier han og fortsetter.

- Når du har fans, hører du at det er noen der og da blir du mer skjerpa. Nå er det litt den treningskampfølelsen, men den er det livsfarlig å ha. Du må konsentrere deg som at det er en viktig kamp, påpeker han.

Østigård har vært en bærebjelke på Norges U21-landslag over lengre tid, og ble belønnet med A-landslagsplass til kampene mot Serbia, Romania og Nord-Irland.

Det kom etter at han hadde startet samtlige av Coventrys ligakamper hittil, som én av tre midtstoppere i en trebackslinje.

Én seier, én uavgjort og to tap er fasit for den norske stopperens nyopprykkede klubb. Landslagsprofilen omtaler sin egen Coventry-start som «helt grei», og påpeker at han har måttet tilpasse seg både et nytt lag og ny formasjon.

- Jeg føler jeg har en del å gå på ennå.

TOMT: Østigård og hans Coventry spiller for tomme tribuner. Her er nordmannen i duell med Bournemouths Dominic Solanke. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

- Jeg har mye mer inne

Han prater med Nettavisen etter å ha gjennomført den siste treningen før bortekampen mot Brentford lørdag.

Etter å ha returnert fra landslagssamling sent torsdag, rakk unggutten kun én trening med sin nye klubb før kampdag. Dessverre ble det ikke spilletid mot Brentford for Østigård. Oppgjøret endte ,ed 0-2-tap for det norske midtstopperen.

- Jeg kom tilbake litt i seneste laget med tanke på spill i morgen (lørdag), så jeg tror kanskje jeg sitter på benken, men så er det kamp igjen tirsdag, så det kommer mange tette kamper. Når jeg reiste i hele går (torsdag) og ikke spilte et minutt på samling er det ikke den beste oppladningen til kamp, sier Østigård.

Han har uansett fått mye tillit av manager Mark Robins etter å ha kommet til klubben.

20-åringen er blitt brukt som høyre midtstopper i den tidligere Chelsea-spillerens trebackslinje.

- Jeg tror de er happy med meg. Jeg har prøvd å vise at jeg takler nivået her, og det føler jeg at jeg har klart. Jeg føler fortsatt jeg har mye å bevise, og at jeg har mye mer inne. Jeg håper å finne den flyten jeg hadde i St. Pauli, avslutter han.