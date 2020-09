Østigård tapte i Coventry-debuten – King ikke i troppen for Bournemouth

Leo Skiri Østigård debuterte for Coventry, men Bristol City ble ett nummer for store. Joshua King var ikke i troppen for Bournemouth, som vant mot Blackburn.

Østigård er på utlån fra Premier League-klubben Brighton. Forrige sesong spilte 20-åringen fra Åndalsnes i tyske St. Pauli.

Den norske forsvarsspilleren startet kampen i midtforsvaret for sin nye klubb. Det ble ingen god start for de himmelblå da Jamie Paterson ga Bristol City ledelsen før minuttet var spilt, men Coventry jobbet seg inn i kampen og utlignet til 1-1 som følge av Matt Goddens scoring etter halvtimen. Tidligere Chelsea-forsvarer Tomás Kalas sørget ti minutter før full tid for at alle poengene ble igjen i Bristol.

Alexander Tettey var henvist til benken kampen igjennom da Norwich startet sesongen med seier etter nedrykket fra Premier League. Kanarifuglene vant 1-0 borte mot Huddersfield.

Joshua King var ikke i troppen for Bournemouth, som spilte sin første kamp på engelsk fotballs nest øverste nivå siden 2015. Sørkystklubben tok ledelsen to ganger, men Blackburn svarte like mange. Det var før Arnaut Danjuma sørget for at de røde og svarte vant 3-2.

King er ryktet vekk fra Bournemouth, og Jose Mourinhos Tottenham skal være blant de interesserte.

