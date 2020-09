Østigård vraket større klubber: - Ikke tenkt å bruke karrieren på å sitte på benken

Leo Østigård spiller for Brighton-fremtiden i Coventry. Noe nytt utlån fra PL-klubben er ikke aktuelt for 20-åringen, som er «relativt nære» A-landslaget.

Østigård var utlånt til St. Pauli i 2. Bundesliga forrige sesong, og ble raskt en skikkelig publikumsfavoritt.

Veien til spilletid i Brighton og Premier League virket imidlertid fortsatt å være litt for lang for midtstopperen, som går løs på et nytt låneopphold kommende sesong.

20-åringen ble torsdag presentert som Coventry-spiller, og skal spille hjemmekamper på Ricoh Arena for laget som rykket opp fra League One.

LES OGSÅ: King nektet å snakke om klubbfremtid

- Det er ikke sikkert det høres så veldig sexy ut. Jeg kunne gått til klubber som er større, men jeg velger å gå for å spille mest mulig og det er det som betyr noe for meg og min utvikling. De spiller veldig god fotball, og det kan bli spennende, sier Østigård til Nettavisen og utdyper.

- Jeg har hatt masse tanker den siste tiden, og jeg har vurdert frem og tilbake. Men for meg handler det om å spille fotball, og jeg har ikke tenkt på å bruke karrieren min på å sitte på benk så dette var et veldig sikkert valg, sier han.

Lørdag fikk Østigård sin Coventry-debut mot Peterborough. 20-åringen holdt nullen den timen han spilte, og ble trukket fram som en av dem som imponerte mest av Coventry Telegraph-journalist Tom Leach.

FAVORITT: Leo Østigård ble svært populær i St. Pauli etter låneoppholdet forrige sesong. Foto: Timgroothuis

Fikk sjokk på første trening

Det er ingen hemmelighet at det har vært interesse rundt midtstopperen etter et vellykket opphold i St. Pauli.

LES OGSÅ: Gary Neville mener Uniteds fremgangsmåte er frustrerende for fansen

Ifølge Nettavisens opplysninger var også Blackburn og Brentford, som er langt mer etablerte Championship-klubber, interesserte i hans tjenester. Også Fortuna Düsseldorf skal ha ønsket nordmannen, som valgte nyopprykkede Coventry for å være sikker på å få spille fast på laget.

Coventry kunne juble for opprykk til Championship etter at det ble besluttet å avgjøre League One på poeng per kamp som følge av koronapandemien.

Laget trenes av Mark Robins, som nettopp hadde ledet Østigård på første Coventry-trening når Nettavisen snakker med stopperen.

Det var en treningsøkt som både overrasket og gjorde inntrykk på 20-åringen.

Robins har nemlig ingen planer om å legge fra seg lagets ambisiøse spillestil til tross for at de nå skal spille på et nivå høyere, skal vi tro nordmannen.

- Det var overraskende hvor spillende de er, og litt sjokkerende hvor bra de var i planen og strukturen. De har ikke tenkt å endre på det i Championship, så det kommer til å bli spilt fin fotball, varsler Østigård, som vil operere som én av tre stoppere i en trebackslinje.

LES OGSÅ: Ruud med vanvittig opphenting i første runde av US Open

ØSTIGÅRD-SJEF: Mark Robins blir Østigårds manager kommende sesong. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

Lagerbäck: - Han er relativt nære

Den oppofrende spillestilen gjorde at unggutten nærmest ble en kulthelt i St. Pauli, som blant annet la ut en avskjedsmelding til Østigård på Twitter nylig.

20-åringen knyttet såpass sterke bånd til den tyske klubben at et utlån til en konkurrerende 2. Bundesliga-klubb var uaktuelt.

- Det er en klubb jeg er veldig glad i, så for meg var det ingen sjanse for at jeg skulle gå til en annen klubb i ligaen. Jeg har bestemt meg for at jeg vil tilbake dit i løpet av karrieren, avslører Østigård.

Den tidligere Molde-spilleren er en bærebjelke på U21-landslaget etter å ha gått gradene fra Norge U16.

Han er klar på at han håper spilletid i Coventry og Championship vil gjøre at han også for alvor kan bli vurdert i landslagstroppene til Lars Lagerbäck.

Nettavisen spurte landslagssjefen om hvor langt unna Østigård er en plass i A-landslagstroppen under mandagens pressekonferanse.

LES OGSÅ: Kasper Wikestad har fått kreft

Svensken avslører at midtstopperen var blant spillerne som var tatt ut i bruttotroppen, men at han som én av fem spillere ikke kom gjennom nåløyet.

- Han er relativt nære. Så det er en spiller som kommer nærmere og nærmere. Jeg pratet med ham for noen uker siden før det var klart med ny klubb. Han er i en utlånsituasjon, og jeg skal ikke si at det er det som avgjorde, men gjør han det bra, får spilletid og fortsetter slik han gjorde i St. Pauli kommer han til å bli mer og mer aktuell, sier Lagerbäck og fortsetter.

- Denne gangen valgte vi noe annet ettersom det var litt usikkerhet rundt han. Nå får han også bra matching, så får vi se hvordan han fungerer som Holland og Gibraltar, sier han og sikter til de kommende U21-landskampene.

Spiller for Brighton-fremtiden

Samtidig spiller Østigård for fremtiden i Brighton. Unggutten har vært tilknyttet PL-klubben siden 2018, men går nå løs på sitt andre låneopphold.

Etter endt opphold i Coventry, er det alt eller ingenting når det kommer fremtiden i den engelske kystbyen.

- Jeg valgte ikke å signere ny kontrakt der nå. Jeg vil være sikker når jeg signerer ny kontrakt, og nå får de sett meg i Championship som de har ønsket. Og så er det opp til dem etter dette året om de mener jeg er god nok for Premier League, eller om man skal bytte klubb.

- For du vil ikke bli lånt videre igjen eventuelt?

- Nei, da blir det Brighton eller så blir jeg solgt, avslutter Østigård.