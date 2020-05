Østigårds St. Pauli med stortap i 2. Bundesliga

Leo Skiri Østigård og hans St. Pauli klarte ikke å følge opp 1-0-seieren over Nürnberg i 2. Bundesliga-«comebacket». De tapte hele 0-4 mot Darmstadt lørdag.

Som midtstopper i klubbens vante 3-4-3-formasjon fikk Østigård en tidlig kalddusj da hjemmelaget Darmstadt tok ledelsen etter bare sju minutter ved Mathias Honsak.

Det ble det første av flere baklengsmål for nordmannen som spilte hele kampen for St. Pauli, som likevel yppet seg før pause.

Like etter å ha blokkert et farlig skuddforsøk i egen boks, fikk 20-åringen fra Åndalsnes muligheten til å score i motstanderens boks etter et kvarter, men hodestøtet fra langt hold etter en corner, seilet over mål.

Svenske Victor Gyokeres fikk to gode skuddmuligheter i løpet av 1. omgang for St. Pauli, men ingen av avslutningene førte til utligning.

Etter pause var det ikke like mye futt i St. Pauli. Istedenfor kunne hjemmelaget legge på til 2-0 etter et flott skudd av innebytter Yannick Stark. Da gikk luften ut av ballongen for Østigårds lag og Darmstadt kunne legge på til både 3-0 og 4-0.

Det gjør at St. Pauli fortsatt ligger seks poeng foran Karlsruhe på direkte nedrykk.

