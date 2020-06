Østigårds trener ferdig i St. Pauli

Etter en skuffende sesong som endte med et 3-5-tap mot nedrykksklare Wehen Wiesbaden søndag, skiller Leo Østigårds trener Jos Luhukay og St. Pauli lag.

Avgjørelsen skal ha blitt tatt i kjølvannet av tapet i siste serierunde mot Wiesbaden.

«St. Pauli og Luhukay ble enige om dette etter at alle involverte satte seg ned etter den siste kampen mot Wehen Wiesbaden og hadde en gjennomgang av sesongen», heter det fra klubben.

Luhukay tok over som trener for St. Pauli i april 2019 og avsluttet sesongen på en 9.-plass. I sin første fulle sesong som trener for laget endte det med en svak 14.-plass.

Østigårds klubb beholdt riktignok plassen i 2. Bundesliga, men med bare én seier på de siste åtte kampene og tap mot nedrykksklare Wiesbaden i siste serierunde er Luhukay ferdig etter et drøyt år som trener for St. Pauli.

Østigård scoret i søndagens oppgjør, i det som kan ha vært hans siste kamp. Nordmannen har vært på utlån fra Brighton.

20-åringen fra Åndalsnes fikk mye tillit under Luhukay og spilte i 28 kamper etter å ha gått glipp av de fire første serierundene grunnet en muskelskade. Målet mot Wiesbaden ble hans første og muligens siste for klubben.

