Over 100 berusede ungdommer i Holmenkollen: - Flere ikke i stand til å ta vare på seg selv

Det er langt over 100 unge berusede personer i Holmenkollen. Flere er ikke i stand til å ta vare på seg selv.

Politiet forteller Nettavisen lørdag formiddag at det allerede meldes om mange unge, berusede mennesker i Holmenkollen.

- Det er en del publikum i marka, utenfor områdene som er stengt, og nå meldes det om veldig mange unge, berusede personer. Det beskrives som et utested enkelte steder der alkoholinntaket er høyt, sier operasjonsleder Tore Solberg til Nettavisen.

- Det er folk som allerede nå ikke klarer å ta vare på seg selv, og blant annet får hjelp av Røde Kors.

Han forteller videre at det er mye ungdom som har tatt turen, mens det er lite barnefamilier i området. Flere av ungdommene er lettkledde og sliter med å ta vare på seg selv.

- Klokken er nå halv tolv og det er status så tidlig. Vi får se hvordan det går, men det er selvfølgelig langt færre folk i marka i år enn det var i fjor.

Overfor TV 2 oppfordrer Solberg foreldre til å sjekke og kontrollere hvor barna deres er, da det er mange mindreårige i Holmenkollen. På Twitter skriver politiet at de oppfordrer foreldre til å oppsøke sine barn, kartlegge tilstand og eventuelt sørge for å at de kommer seg hjem.

Avlyst publikumsarrangement

Det var torsdag nyheten kom om at Holmenkollen Skifestival, der det var ventet 30.000 tilskuere fredag, lørdag og søndag, avlyses for publikum. Årsaken er faren for virusspredning.

Men flere har trosset anmodningen om å holde seg unna. Operasjonslederen forteller at de som har møtt opp holder seg utenfor de stengte områdene. Politiet eller arrangørene kan nemlig ikke hindre folk i å ferdes i marka.

- De lager støy og leven, men er ikke inne i løypene - de er på steder der de har lov til å være.

- Har lov til å være her

- Vi har lov til å være her, sånn at alle som hører på nå må bare komme og lage stemning, har en som likevel har valgt å ta turen til Holmenkollen tidligere sagt til Dagbladet.

- Det er kjedelig for de som går at det ikke er noe publikum. Nå er vi her så det blir morsomt, sier en annen.

TV 2 skrev fredag at flere hadde meldt i Facebook-grupper at de likevel har tenkt til å dukke opp til skifesten.

- Det er et arrangement på Facebook der folk sa de skulle dra så da tenkte vi at vi skulle dra. Vi kan ikke droppe dette, det blir som å droppe 17. mai, sier en jentegjeng som har valgt å trosse anmodningene til Dagbladet.

Ved Holmenkollen t-banestasjon lørdag formiddag. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

- Jevn flyt

På Twitter tidligere lørdag oppfordrer politiet folk til å respektere de føringene og råd som er gitt. De påpeker at området som opprinnelig skulle være åpent for de med billett er stengt, men samtidig at marka er åpen for tilskuere.

- Det registreres jevn flyt av publikum opp i området. Stemningen er god. Det var betydelig færre teltleirer og overnattende i marka i natt, skriver politiet under dag to av arrangementet, skrev de klokken 10.28 lørdag.

Politiet har fortalt Dagbladet at de ikke kommer til å hindre folk fra å reise med t-banen opp til delene av området utenfor stadionområdet.

- Marka et sted for alle, den er en allemannsrett, sier Johan Fredriksen, leder av Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo-politiet til Dagbladet.

Holmenkollen lørdag formiddag under kombinert hopprenn uten tilskuere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Daglig leder for Holmenkollen-skifestival Kristin Vestgren Sæterøy oppfordrer overfor Dagbladet folk til å holde seg hjemme.

- Vi registrer at det koker i sosiale medier. Vi får ikke gjort noe mer enn å oppfordre folk til å holde seg hjemme. Vi kan ikke nekte, men vi kan anmode. Så er det opp til folk å ta en avgjørelse selv, men vi anmoder om at folk ikke kommer til Kollen, sier Sæterøy til Dagbladet.

Ukjente smittebærere



Siste tall fra Folkehelseinstituttet viser at 113 personer har påvist coronasmitte i Norge. Torsdag var altså konklusjonen at gjennomføringen av arrangementet med publikum vil øke risikoen for smitte og øke belastningen på en allerede presset legevakt og primærhelsetjeneste.

- Vi må gjøre alt vi kan for å utsette smittespredning så lenge vi kan, sier kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i pressemeldingen.

Tore Steen, smittevernoverlege ved Oslo kommune påpekt under torsdagens pressekonferanse at Holmenkollen skifestival er et stort arrangement med mange mennesker tett sammen på t-banene.

- Vi tror det er mange ukjente smittebærere som vi ikke vet om. Holmenkollen er et stort arrangement, i fjor var det drøyt 38.000 som hadde betalt. Det eneste offentlige transportmiddelet er t-banen, og det er tettere rundt vanlig rushtid, forklarte Steen.

