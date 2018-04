Folket hadde sett seg lei presidentvalget i Egypt. Så da stemte de frem Liverpool-stjernen

Over én million stemmer måtte forkastet.

Tidligere denne uken ble Abdel-Fattah al-Sisi gjenvalgt som Egypts president, etter at han fikk hele 92 prosent av stemmene da kun 25 millioner egyptere gikk til stemmeurnene.

Det oppsiktsvekkende var likevel at motkandidat Moussa Mustafa Moussa kun fikk tre prosent av stemmene under det kontroversielle presidentvalget.

Det har nemlig kommet frem at over en million stemmer, godt over dobbelt så mange som stemte på Moussa, ble forkastet. Flere av disse fordi egyptere skal ha krysset ut de to kandidatenes navn for å stemme på Liverpool-stjernen Mohamed Salah, melder The Economist.

🇪🇬 👑 The President of Egypt?



- el-Sisi: 21.5m votes



- Salah: 1.5m votes*



- Moussa: 642k votes



More than 1 million ballot papers were spoiled* in Egypt's election as voters chose Mohamed Salah over the two candidates



(📸 https://t.co/qodK8ex4UG)#LFC pic.twitter.com/FRtfHhTZyz — The Sportsman (@TheSportsman) March 31, 2018

I oktober 2017 ble Salah en folkehelt i Egypt da han scoret vinnermålet i det 95. minutt på straffe mot Kongo som sendte Egypt til sitt første VM-sluttspill siden Italia-VM i 1990.

Tidlig i 2018 ble Salah stemt frem som «årets afrikanske fotballspiller» av BBC da han slo velkjente navn som Pierre-Emerick Aubameyang og Sadio Mané i kåringen. Han er den første egypteren til å vinne prisen siden legenden Mohamed Aboutrika gjorde det samme i 2008.

STEMMESEDDEL: Slik så en stemmeseddel ut under det egyptiske presidentvalget.

25-åringen har også tatt Premier League med storm denne sesongen. Etter å ha scoret vinnermålet mot Crystal Palace lørdag, står han med hele 37 mål totalt i sin første sesong i Liverpool.

Med 29 scoringer ligger han også kun to mål bak Luis Suárez og Cristiano Ronaldo som deler rekorden for fleste Premier League-scoringer i én og samme sesong siden ligaen ble slanket til 20 lag i 1994/1995-sesongen.

Liverpool ligger i skrivende stund på tredjeplass i Premier League, bak Manchester City og Manchester United, og skal møte førstnevnte i kvartfinalen av Champions League.

