Overbevisende Molde-seier borte mot Strømsgodset

Effektive spillere lar ikke tabellteten slippe lengre unna.

STRØMSGODSET - MOLDE 0-4:

Gullfavoritt Molde holder presset på Bodø/Glimt øverst i Eliteserien etter å ha gitt Strømsgodset en leksjon i effektivitet.

Samtlige fire skudd gjestene sendte på mål i ordinær tid endte i nettet bak Godset-keeper Viljar Myhra. Først på overtid kom det avslutninger fra gjestene som ikke resulterte i scoring.

Den klare seieren i Drammen gjør at spillerne til Erling Moe også styrker målforskjellen betydelig.

Det kommer godt med for Molde at de nå er oppe i 21 plussmål etter ni kamper. Til sammenligning har Glimt sterke 25 mål i pluss på sine ni strake trepoengere.

Susere



Innbytter Erling Knudtzon rundet av scoringsfesten med å dundre inn 0-4 i Drammen, via hånda til Myhra og stolpen med ti minutter igjen av oppgjøret.

Resultatet var nok langt ifra det hjemmelaget følte de fortjente. Lars Jørgen Salvesen og lagkompisene misbrukte nemlig flere fine sjanser i en førsteomgang der de klarte å presse Molde godt tilbake.

En perlescoring fra Eirik Hestad like før sidebyttet gjorde at MFK likevel kunne ta pause med føring. Midtbanespilleren klinket til fra rundt 20 meter, og ballen føk inn i Godset målet via stolpen.

Myhra bakerst hos vertene kunne lite gjøre. Forspilte sjanser de første 45 minuttene skulle vise seg å bli enda mer bittert for trener Henrik Pedersens mannskap.

Effektivitet i praksis



Etter pausen tok Molde unna et innledende press for utligning fra Strømsgodset. Deretter viste de regjerende seriemesterne langt mer sting angrepene sine og straffet drammenserne knallhardt.

Etter en corner da det nærmet seg en times spill på Marienlyst vendte Etzaz Hussain opp i Godset-feltet og sørget for 0-2.

Bare to minutter etterpå var Leke James på pletten etter innlegg fra høyreback Henry Wingo og styrte inn romsdalingenes tredje fra kort hold.