Øverby nær comeback etter lang pause på grunn av hjertebetennelse

Håndballspilleren Petter Øverby (27) er snart tilbake på banen etter pause på grunn av betennelse i hjertemuskelen.

– Jeg vil tro han kan være i spill om vel en ukes tid, sier landslagslege Thomas Torgalsen til NTB.

Tyskland-proffen Øverbye følte seg tam og «utrent» under oppkjøringen til Bundesliga-sesongen. Pulsen hans hadde langt høyere frekvens enn vanlig under belastning i sommer.

Etter undersøkelser for vel to måneder siden, viste det seg at Øverbye hadde myokarditt. Mer folkelig sagt er det en betennelse på hjertemuskelen. Det medisinske støtteapparatet i klubb- og landslag har hatt tett dialog om situasjonen de siste månedene.

Øverby er fulgt opp av hjertespesialister i Tyskland. Når ser problemene ut til å ha sluppet taket, og Erlangen kan snart få hjelp av nordmannen også ute på banen. Klubben har sin neste kamp 7. november.

Øverby er ikke med i den norske troppen som deltar i Golden League i Danmark denne uka. Linjespilleren har vært del av troppen i flere av suksessmesterskapene de siste årene.

Norge tok sølv i VM de to siste gangene. Ved begge anledninger har vertsnasjonen (Frankrike og Danmark) blitt for god i finalen.

– Innenfor idretten er vi blitt veldig obs på denne type problematikk, sier Harald Markussen i det medisinske apparatet til det norske herrelandslaget i håndball.

– Vi har foreløpig ikke fått bilder eller epikrise fra Tyskland, men det er tegn på at han har hatt betennelse på hjertemuskelen, det som på fagspråket heter myokarditt, sier Markussen til VG.

– Han er tatt ut av trening. Men ifølge klubben er prøvene nå positive. Hvis de fortsatt er positive om en uke, kan han så smått begynne å trene igjen. Petter følges opp av hjertespesialister, opplyser Markussen.

Petter Øverby, som er strekspiller på Erlangen og har to VM-sølv med Norge, forteller selv:

– Da oppkjøringen startet i sommer, lå pulsen min langt over hva den skulle. Vi trener daglig med pulssensorer fra Polar både på fysiske treninger og håndballtreninger. Jeg følte meg rett og slett dårlig trent. Trenerne her nede ville ha meg utredet for hva det kunne være.

