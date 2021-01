Overgrepstiltalt trener med innrømmelse i retten: - Betalte 8500 kroner

En mann i 50-årene er tiltalt for seksuell omgang med et barn under 14 år. Tirsdag startet rettssaken i Nedre Romerike tingrett.

I Nedre Romerike tingrett kom det tirsdag fram at mannen erkjenner ett av de tre tiltalepunktene. De to andre tiltalepunktene erkjenner han ikke og delvis.

Mannen i 50-årene erkjente seg skyldig i tiltalepunktet som het følgende: «for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år».

I retten ble dette knyttet opp mot seksuelle meldinger og videoer mannen sendte til den nesten 45 år yngre fornærmede. Mannen innrømmet å ha gjort dette.

Les også: Idrettsklubb føler seg lurt av overgrepstiltalt trener: - Rett og slett et helvete

Mannen erkjente delvis å ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år.

Han erkjente ikke å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling som trener for den mindreårige jenta.

Tilbydde nesten 9000 kroner

Under rettssakens første dag ble det satt av mye tid til å se gjennom fornærmedes avhør med politiet fra forrige sommer. Den mindreårige jenta var tydelig preget da hun i avhøret snakket om den tiltalte mannen og overgrepet hun har vært utsatt for.

Det kom også fram at mannen skal ha gitt den fornærmede jenta store pengesummer etter overgrepet og for å sende seksuelle meldinger til henne.

- Jeg var veldig redd etter det som skjedde. Han sa til meg at hvis jeg fortsatte å snakke med han på melding, skulle jeg få penger hvis han fikk lov til å si ting han skulle gjøre mot meg. Så fikk jeg penger, fordi jeg ikke visste hva annet jeg skulle gjøre, sa offeret i avhøret med politiet.

Og fortsetter:

- Han sa at jeg skulle få nesten 9000 kroner om jeg gjorde en seksuell handling for han, og da sa jeg nei veldig mange ganger. For jeg hadde ikke lyst til det, men han manipulerte meg til å gjøre det.

Bekrefter offerets forklaring

I forklaringen til tiltalte kom det fram at han hadde gitt penger til offeret for ulike tjenester. Han fikk samtidig spørsmål fra aktor Irlin Irgens om hvor mye, og for hva det var snakk om.

- Jeg kunne finne på å gi noen hundre kroner innimellom, for å hjelpe til, sa den tiltalte.

Han bekreftet også til aktor at jenta fikk rundt 8500 kroner for å utføre en seksuell handling på ham.

- Så du betaler for en tjeneste her? Du har kjøpt deg sex, rett og slett?, spør Irgens.

- Det spørs vel hva dere legger i det, men jeg betalte for handlingen ja. Noe av betalingen fikk hun for seksuell chatting også, som kunne være fra 500 kroner og oppover.

Sakens bakgrunn

Mannen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år, i tillegg er han tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling.

Den tiltalte treneren har vært medlem i den respektive klubben siden høsten 2018. Selve saken ble anmeldt 26. mai i fjor, og mannen har sittet varetektsfengslet i Oslo kretsfengsel siden pågripelsen samme måned.

- Dette er en sak med alvorlige straffbare forhold, med en høy strafferamme. Så denne er alvorlig. Vi tar jo ikke ut tiltale med mindre vi mener at vi er overbevist om straffskyld og at vi kan vise det for retten, sa aktor Irlin Irving til Nettavisen før rettssaken.

Det er ikke første gang at mannen har måtte møte i retten for et slikt tilfelle. På 90-tallet ble han dømt til tre års fengsel for både drapstrusler og voldtekt av en 13 år gammel jente.

Mannen har også tidligere blitt dømt og sonet 15 dager i fengsel for forfalskning av en faktura.

Les også: Voldtektsdømt trener viste politiattest og kom seg tilbake til idretten: Politiet henla anmeldelse om forfalsket attest

Klubben føler seg lurt

Den aktuelle klubben, som vi må holde anonym av hensyn til offeret, fikk først vite om overgrepet da politiet tok kontakt i juni.

- Ingen i klubben visste noe om dette på forhånd, ingen visste noe før vi snakket med politiet. Så det var selvsagt et sjokk. Vi skjønte jo ingenting og visste ikke hva eller hvem det gjaldt, sier klubblederen til Nettavisen, som er anonymisert av hensyn til fornærmede i saken.

Mannen ble medlem av idrettsklubben på Romerike i 2018, og ble etter hvert også trener i klubben. Da skal mannen ha blitt bedt om å framvise politiattest. Politiattestordningen er et av virkemidlene idretten har for å unngå at uskikkede personer får ansvar og tillitsforhold til mindreårige.

- Vi fikk aldri politiattesten, men fikk den framvist og loggførte dette slik regelverket sier. Den politiattesten skulle jo vist noe annet enn det den gjorde. Treneren må jo ha vært klar over hvorfor den politiattesten ble avkrevd. Sånn sett har han holdt disse tidligere forholdene skjult for oss, og sånn sett lurt oss, forteller klubblederen.

Les også: Overgrepsskandale ryster Idrettsforbundet: - Det er svært ille

Både klubben og Norges idrettsforbund mistenker at treneren har framvist en forfalsket politiattest.

- Det er ingen mulighet for at en person som er dømt for voldtekt på barn (under 14 år) har en ren attest. Det betyr sannsynligvis at politiattesten er falsk, sier Per Tøien, idrettspolitisk talsperson i Norges idrettsforbund, til Nettavisen.

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk