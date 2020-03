Overkommelig trekning for Norge i Nations League-gruppespillet: - Tror ikke de gleder seg

Nations League-gruppene før VM i 2020 ble trukket tirsdag. Nå øyner flere mulighetene for at Norge kan sikre seg en ny playoff-billett.

Norge ble trukket i gruppe B2 sammen med Romania, Nord-Irland og Østerrike under Nations League-trekningen i Amsterdam tirsdag.

Trekningen er første steg på veien mot å kvalifisere seg til VM i Qatar i 2022. Gruppespillet starter allerede i september senere i år.

Landslagets assistenttrener Per Joar Hansen er sånn middels fornøyd med det utfallet.

- Det er selvsagt en tøff gruppe. Vi kunne fått lettere gruppe, men det er sånn det er, sier Hansen til Nettavisen.

- Veldig jevnt

Hansen er klar på at Nations League-gruppespillet som starter i september ikke er det han tenker mest på om dagen.

Norge har en viktig EM-playoff-kamp mot Serbia senere i mars som har fullt fokus i disse dager. Allikevel har han allerede nå gjort seg opp en mening om høstens motstandere.

- Det er veldig jevnt uansett på FIFA-rankingen. Om man er nummer 17 eller 40 har liksom ikke så mye å si. Vi har møtt Romania to ganger nå i kvalikken og hjemme var vi klart bedre enn dem selv om vi klarte å rote det bort. Borte var det jevn kamp. Nord-Irland møtte vi første kampen etter vi tok over i 2017 og da var det ikke bra og vi tapte borte. Østerrike er et veldig bra lag, fortsetter Hansen.

- Landskapet kan endre seg veldig til når vi møter dem igjen senere i høst. De hadde et veldig ungt lag med en stamme fra U21, men man vet aldri. Vi får ta det når det begynner å nærme seg, sier Hansen.

Også TV2-ekspert Jesper Mathisen husker sist gang Norge møtte Nord-Irland.

- Da vi møtte dem sist var de fysiske, vartet opp med lange innkast og spilte en veldig direkte fotball. Selv om Nordtveit kastet langt for Norge, så traff det de nordirske forsvarerne hver gang. Det var en trist start for Lagerbäck, men Norge har tatt steg siden den gang og er på et helt annet nivå nå enn det de var da. Det blir en helt annen kamp denne gangen, selv om de er solide, robuste og har hatt kontinuitet, sier Mathisen til Nettavisen.

BREDE SMIL: Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck har grunn til å smile etter Nations League-trekningen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)





- Norge har gode muligheter

Mathisen mener gruppen er overkommelig for Norge sin del. Han trekker frem Norges offensive slagkraft.

- Han er en ny spiller for Norge opp mot det vi så i 2019. Han var inne og bidro litt, men han har et eventyrlig utvikling som blir en forsterkning i det norske laget. Jeg tror ikke Østerrike gleder seg til å møte Braut Haaland, og når vi også har Ødegaard som har hatt en god sesong i Spania, og som bare som blir bedre, sier Mathisen.

- Det er en lang vei til VM fra Nations League, for man møter etter hvert de som blir nummer to i den ordinære kvaliken. Det er et enklere oppsett enn til EM, men likevel er det ganske komplisert.

Mathisen er klar på at Norge har alle muligheter til å vinne gruppen og sikre seg en ny playoff-plass. Denne gang til VM i Qatar i 2022.

- Uansett hvem vi hadde trukket her hadde vi hatt gode muligheter til å vinne gruppa. Jeg håpet på Tsjekkia fra de øverste rangerte, men Norge skal være godt fornøyde med å få Nord-Irland og Romania. Jeg tror det er to lag Norge vil være bedre enn på det tidspunktet der dette gruppespillet går i gang. Jeg ser på dette som gruppespill der Norge har gode muligheter til å ende på topp, sier han.

Lars Lagerbäck sier at han er greit fornøyd med de lagene Norge nå møter

- Sammenligner du med de andre gruppene, så føles dette OK. Det er mulig at Russlands gruppe til og med er litt tøffere, men dette føles OK. Samtidig kan det være mer moro å møte lag vi ikke nettopp har spilt mot, med unntak av Romania, sier Lagerbäck til landslagslagets Twitter-konto.

- Både Østerrike og Nord-Irland er enklere med tanke på reise og med logistikk. Om jeg skal oppsummere så er dette helt OK, sier landslagssjefen.

- Får bruke Erling ekstra

Dortmund-spiss Haaland vil naturlig nok bli et stort fokus for motstanderne. Spesielt kampen mot Østerrike vil 19-åringen få mye oppmerksomhet.

Vi må helt tilbake til november 2002 for å finne sist gang Østerrike stod på andre banehalvdel mot Norge. Den gangen vant nordmennene 1-0 i Wien etter at den tidligere Vålerenga-profilen Pa-Modou Kah ble kampens eneste målscorer.

JUBEL: Pa-Modou Kah scoret kampens eneste mål da Norge slo Østerrike sist lagene møttes. Her feirer han scoringen med John Arne Riise. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

I den østerrikske troppen vil etter all sannsynlighet Red Bull Salzburg-spillere som Maximilian Wöber være på plass. Det samme kan fort LASK Linz-spillerne Reinhold Ranftl og Thomas Goiginger være. Haaland rakk å få to kamper mot Linz, der han til slitt endte opp med én seier og én uavgjort. Han scoret i seieren for sin tidligere arbeidsgiver.

Erling Braut Haaland har tidligere spilt i Østerrike for Red Bull Salzburg og kjenner naturlig nok flere spillere godt.

Perry sier at Norge vil bruke all den informasjonen de kan få fra det norske spissfenomenet før møtene med østerrikerne.

- Vi får bruke Erling ekstra når vi skal møte Østerrike. Vi skal gjøre en jobb på de etterhvert, men foreløpig er det mars-kampen mot Serbia som står i hodet på oss, nå er det Serbia for fulle mugger, avslutter Hansen.

