Overlegen norsk sleggerekord av Henriksen

Eivind Henriksen (28) dro til med hele 78,25 meter i slegge og satte sin sjette norske rekord i øvelsen i Tyskland søndag. Det er tredje lengst i verden i 2019.

Henriksens første norske rekord ble satt helt tilbake i 2011. Han siste norgesrekord ble satt i EM i Berlin i august sist sommer. Der ga 76,86 5.-plass.

Søndagens kast ble satt i et sleggestevne i Fränkisch-Crumbach i Hesse i Tyskland, og 78,25 holdt til seier for Oslo-mannen.

78,25 meter betyr også at Henriksen klarte kravet for å delta i VM i Doha i Qatar senere i høst med god margin. Kravet for å komme dit var 76,00 meter.

Kun to utøvere har kastet lenger så langt i 2019: Pawel Fajdek, Polen (80,03) og Denis Lukjanov, uavhengig (78,97).

