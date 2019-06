Overlegen seier til Boston Bruins i NHL-sluttspillet

Bortelaget Boston Bruins tok tidlig ledelsen over vertskapet St. Louis Blues i den tredje finalekampen i Stanley Cup og vant overlegent 7-2.

Bruins dominerte kampen fra første periode og hadde klart flere skudd på mål enn hjemmelaget. Pågåenheten betalte seg også godt. Klokken hadde tikket 10 minutter og 47 sekunder ut i første periode da Boston tok ledelsen ved at Patrice Bergeron greide å vippe pucken inn i målet etter en pasning fra Torey Krug. Dette var den sjuende scoringen Bergeron fikk i nettet i sluttspillet.

Bare et par minutter etter styrker Bruins ledelsen da Charlie Coyle økte for bortelaget til 2-0 bare 2 minutter og 20 sekunder før perioden skulle blåses av.

Med bare 10 sekunder igjen av første periode greier Bruins å sette pucken i mål for tredje gang, denne gang av Sean Kuraly etter et oppspill fra svenske Joakim Nordström.

Andre periode startet med at tsjekkiske David Pastrňák, med assist fra Krug og Bergeron, økte Bruins forsprang med enda et mål og sendte bortelaget opp til firemålsledelse.

Reduserte litt

Først nesten halvveis ute i andre omgang greide St. Louis Blues å redusere da Ivan Barbashev for første gang under kampen fikk sendt pucken inn bak bortelagets målmann. Gleden over reduseringen skulle imidlertid ikke vare lenge da Torey Krug utnyttet muligheten og dro Bruins opp i 5-1-ledelse et drøyt minutt senere.

Tredje periode startet med at St. Louis Blues økte trykket på motstanderen. Etter drøye fem og halvt minutt fikk Colton Parayko lurt pucken bak Bruins finske målvakt Tuukka Rask og reduserte bortelagets ledelse med enda et mål til stillingen 5-2. Tre måls ledelse til tross hadde ikke hjemmelslaget gitt opp muligheten for å vinne kampen.

Tok ut målmannen

Det hjalp ikke at St. Louis fem minutter før fulltid tok ut målmannen og spilte med åpent bur. I en rask kontring kunne Noel Acciari pent skyte pucken inn og øke forspranget til 6-2.

Det skulle bli enda et mål for gjestene før kampen ble blåst av. Med 7-2 i sluttresultat viste Boston Bruins at de var overlegne St. Louis Blues.

De to forrige kampene i sluttspillet, som er spilt på Bruins hjemmearena, har vært svært jevne. Den siste ble avgjort på sudden death. Men oppvisningen lørdag viste et Bruins som var hakket mer pågående og åpenbart bedre i avslutningene enn motstanderne, selv om de hadde færre skudd på mål. St. Louis Blues hadde også færre utvisninger enn Bruins (14 mot 16 minutter). Det er fire kamper igjen i best av sju-serien.

