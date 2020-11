Overlegen Wolfsburg-seier i toppkampen

Med Ingrid Syrstad Engen og Karina Sævik fra start var Wolfsburg et nummer for god for Turbine Potsdam i fredagens toppkamp i tysk Bundesliga fotball.

Gjestene vant 5-0 og inntok tabelltoppen iallfall inntil Bayern München spiller søndag. Bayern er uten poengtap så langt, mens Wolfsburg har en uavgjort kamp. Turbine Potsdam er nummer tre på tabellen og øynet håp om å ta innpå Wolfsburg, men kom til kort og er nå seks poeng bak. Venstreback Felicitas Rauch nikket inn ledermålet i det 8. minutt, mens Lena Goessling doblet på et noe billig straffespark etter hands. Keeper så ut til å redde, men glapp ballen over streken. Dominique Bloodworth ordnet 3-0-ledelse før pause direkte på frispark. Tidlig i 2. omgang gjorde Lena Oberdorf 4-0-målet før Sævik sto for en av kampens prestasjoner med en vakker vending og avslutning som imidlertid ble reddet av keeper. Zsanett Jakabfis brassespark til 5-0 ble i stedet høydepunktet. Engen spilte hele kampen, Sævik spilte 70 minutter. (©NTB)