Overlegent Liverpool kjørte over Crystal Palace – Fabinho-suser fra 30 meter

Liverpool vartet opp med storspill og klassemål i alle varianter da de slo Crystal Palace 4-0. Mohamed Salah var tilbake, men Fabinho stjal showet på Anfield.

Liverpool nærmer seg seriegullet med stormskritt og la enda mer press på Manchester City før deres kamp mot Chelsea torsdag. Hjemme mot Crystal Palace kunne klassemål av Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Fabinho og Sadio Mané bidra til en enkel seier.

Crystal Palace-stjernen Wilfried Zaha måtte betuttet gå av banen med skade etter kun et kvarters spill, og resten av kampen hadde Liverpool full kontroll med to flotte mål før pause.

Etter hvilen sto Fabinho kanskje for dagens lekreste mål da han klinte inn 3-0 ti minutter ut i 2. omgang, før Mané fastsatte resultatet til 4-0 etter et flott gjennomspill av Salah.

Liverpool skapte et hav av sjanser og hadde aldri noen problemer med å vinne kampen og ta nok et steg nærmere seriegull.

Med seieren ligger Liverpool hele 23 poeng foran nærmeste motstander Manchester City på tabellen. Med åtte kamper igjen å spille for City ligger alt til rette for at Liverpool vinner ligaen for første gang på 30 år.

(©NTB)