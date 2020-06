Overtidsdrama da kapteinen avgjorde for Brann

Daniel Pedersen ble matchvinner seks minutter på overtid da Brann slo Haugesund 2-1 borte i Eliteserien onsdag. Vegard Forrens Brann-debuten ble forkortet.

Alle de tre scoringene kom etter pause i en kamp som aldri ble noen sjansebonanza. Mot slutten ble det imidlertid dramatisk.

Seks minutter på overtid møtte Brann-kaptein Pedersen et innlegg på første stolpe og headet inn vinnermålet. Sekunder tidligere hadde to spillere ligget nede med hodeskade. Det endte med at Brann måtte fullføre med ti mann, som følge av at byttene var brukt opp.

Pedersen, som kom til bergensklubben fra Lillestrøm foran denne sesongen, ble matchvinner i ligadebuten for sin nye klubb.

– Dette var fantastisk. Det er dette vi har jobbet for i seks måneder nå, sa dansken til Dplay etter kampen.

– Når vi blir ti mann, tenker vi alltid at vi er fornøyde med uavgjort. Så kom det imidlertid en dødball, og da er det alltid muligheter, tilføyde han.

Kjedelig innledning

De første 45 minuttene i Haugesund var nærmest fri for store sjanser. Begge lag forsvarte seg godt og gjorde livet surt for motstanderen. De gangene det oppsto tilløp til en sjanse, var pasningskvaliteten for svak.

– Det var en førsteomgang med tomt batteri. Det eneste positive er at vi fortsatt er med i kampen, sa Haugesund-trener Jostein Grindhaug til Dplay i pausen.

Han stemplet videre eget lags prestasjon som «dårlig» og mente spillerne så engstelige ut.

Brann-trener Lars Arne Nilsen var på sin side godt fornøyd med eget lag og ga uttrykk for at kun et mål manglet. Det kom etter pause. Samtidig slo Haugesund tilbake.

Straffespark

Fem minutter var spilt av annen omgang da et innlegg fra Ruben Kristiansen havnet på hodet til Kristoffer Barmen. Han headet på tvers til finske Robert Taylor, som satte inn 1-0 bak FKH-keeper Helge Sandvik.

Haugesund skulle imidlertid komme tilbake. Kvarteret var spilt av omgangen da Brann-unggutten Ole Martin Kolskogen var for tøff i en duell i feltet. Dommer Rohit Saggi pekte på straffemerket, og derfra var Niklas Sandberg sikker. 1-1.

Brann-spiss Daouda Bamba fikk deretter en gyllen mulighet til å avgjøre kampen da han utnyttet ubesluttsomhet av Haugesund-forsvarer Fredrik Pallesen Knudsen. Knudsen rotet bort ballen til Bamba, men jobbet seg inn i situasjonen igjen og fikk blokkert til hjørnespark.

Forren skadd

Vegard Forren fikk sjansen fra start i Branns midtforsvar etter overgangen fra Molde. Med seg som makker fikk han 19-åringen Kolskogen. Sammen klarte de seg meget bra i første omgang.

En drøy omgang var det Forren fikk med seg i Brann-debuten. Annen omgang hadde knapt startet da den tidligere Molde-profilen satte seg ned på gresset og signaliserte at han hadde pådratt seg en skade.

Inn kom Bismar Acosta. Forren forsvant rett i garderoben for behandling.

(©NTB)