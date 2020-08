Overtidsdrama da Start slo Vålerenga

Dag-Eilev Fagermo gikk på sitt første elitserietap i Kristiansand.

START - VÅLERENGA 2-1:

Vålerenga måtte se seg slått av nedrykkstruede Start, da oslolaget var på besøk i Kristiansand mandag kveld.

Eirik Schulze ga Start ledelsen før pause, før en heldig Benjamin Stokke utlignet til 1-1 etter hvilen.

På overtid dukket Schulze opp på nytt og sørget for at alle tre poengene ble igjen i Kristiansand.

- Stygg feil av dommerteamet

Rett før Start satte inn seiersmålet på overtid, fikk Vålerenga annullert en scoring for offside, etter at Fredrik Oldrup Jensen hadde headet ballen i mål.

Reprisene viste imidlertid at Oldrup Jensen ikke var en av Vålerenga-spillerne som var i offside da innlegget ble slått.

Det fikk TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til å reagere.

- Oldrup Jensen er da aldri i offside ... Stygg feil fra dommerteamet, og det er intet spørsmål om det er rett eller feil. Det er feil, skrev Mathisen på Twitter.

Kjempescoring

Midtveis i første omgang smalt det på Sparebanken Sør Arena. Kevin Kabran vendte bort sin motstander på 25 meter, før han spilte ballen på tvers til Eirik Schulze.

27-åringen klinte til på direkten fra 17-18 meter, og ballen suste opp i det nærmeste hjørnet.

Vålerenga presset på for en utligning før pause, og den største sjansen falt til Aron Dønnum på overtid i første omgang.

En corner fra Felix Myhre havnet i beina på Dønnum etter litt klabb og babb i feltet, men ballen skled akkurat nok av foten til VIF-profilen til at skuddet gitt like utenfor.

Vålerenga trolig snytt for scoring



Like etter pause fikk i stedet Start en kjempemulighet til å gå opp til 2-0, da Mikael Birk Ugland gikk i bakken innenfor sekstenmeteren etter duell med Felix Myhre.

Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson hindret imidlertid Schulze i å bli tomålsscorer da han var raskt nede i sitt venstre hjørne og fikk straffesparket til corner.

Et kvarter før slutt kom utligningen for Vålerenga. Selv om det var langt fra ufortjent, må det kunne sies at selve scoringen var av det heldige slaget.

JUBLET FOR TRE POENG: Starts Henrik Robstad, Eirik Schulze og Erlend Segberg etter eliteseriekampen mellom Start og Vålerenga. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

Innbytter Bård Finne banket til fra sekstenmeter, og ballen traff ryggen til Benjamin Stokke, før fant veien til nettmaskene, bak en sjanseløs Jonas Deumeland.

I kampens siste ordinære spilleminutt trodde Fredrik Oldrup Jensen at han hadde headet inn seiersmålet for Vålerenga. Scoringen ble imidlertid annullert for offside. Reprisene tyder på at det var en feilaktig avgjørelse.

På overtid dukket i stedet Schulze opp på bakerste stolpe i VIF-feltet og kunne enkelt bredside inn 2-1 for hjemmelaget.