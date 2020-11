Overtidsdrama da Vålerenga sikret poeng på overtid

Sarpsborg så lenge ut til å sikre tre poeng borte mot Vålerenga, men på overtid dukket Felix Myhre opp og fikset 1-1 for Oslo-klubben.

Ole Jørgen Halvorsen sendte østfoldingene i ledelsen, men overtidsdrama ble det i hovedstaden. Først utlignet Myhre, deretter fikk Bård Finne annullert en scoring. Med det endte det 1-1.

Dermed er Vålerenga fortsatt ubeseiret på eget kunstgress. Resultatet betyr at blåtrøyene fortsatt ligger på 3.-plass. Rosenborg ligger to poeng bak når fire kamper gjenstår.

Sarpsborg må belage seg på fortsatt spenning i nedrykksstriden. Mikael Stahres menn befinner seg på 11.-plass med sine 29 poeng etter seieren. Det er fem poeng ned til Strømsgodset på kvalifiseringsplassen.

Tannløs førsteomgang

Vålerenga begynte friskest, men klarte ikke å produsere målsjanser. Det straffet seg da Sarpsborg spilte seg fri ute på høyrekanten etter drøye 20 minutter.

Sulayman Bojang slo inn et lavt og presist innlegg mot Ole Jørgen Halvorsen, som hadde revet seg fri fra Jonatan Tollås Nation. Veteranen hadde få problemer med å sette inn ledelsen til gjestene.

Sarpsborg fortsatte å styre banespillet mot et Vålerenga som ble løpende imellom. Faktisk måtte vertene vente til pause med å komme til kveldens første skudd mot mål da Kjartansson prøvde lykken fra 20 meter, men skuddet ble klarert ut til corner.

Frustrert Fagermo

Sarpsborg kontrollerte inn ledelsen til pause i det som var en tam førsteomgang i høstmørket på Valle.

– Vi skaper ikke noe som helst, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport i pausen.

Annen omgang var ikke engang et minutt gammel da Fagermo fikk svar på tiltale. Et mønsterangrep av Vålerenga resulterte i at Aron Dønnum fikk sjansen til å sette inn utligningen på blank kasse, men både ballen og 22-åringen deiset i stolpen.

Dønnum ble liggende nede for telling i etterkant av hendelsen, men kom seg til slutt på beina til trampeklapp for de fremmøtte.

Blå dominans

Hovedstadslaget dominerte annenomgangen fullstendig og presset tålmodig på for utligning mot et Sarpsborg som forsvarte seg med nebb og klør for å beholde ledelsen.

Helt på tampen dukket Felix Myhre opp og sikret «Enga» poeng på overtid. Like etter trodde Vålerenga at de hadde sikret seieren da Bård Finne scoret, men målet ble annullert.

Vålerenga møter Stabæk på Nadderud i neste eliteserierunde, mens Sarpsborg tar imot Kristiansund.

(©NTB)

Reklame Siste sjanse: 10 superkupp du gjør i kveld