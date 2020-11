Overtidssmell for Nordtveit i Bundesliga-returen

Etter en lang pause var Håvard Nordtveit tilbake i Hoffenheim-elleveren da laget mistet seieren på overtid i 3-3-kampen mot nyopprykkede Stuttgart.

Vi må helt tilbake til 6. juni for å finne sist gang nordmannen var i startelleveren i en Bundesliga-kamp, men han ble byttet innpå etter timen i femmålsseieren over Liberec i europaligaen tidlig i november. Et brudd i høyrefoten er det som har holdt haugalendingen ute av spill.

Lørdag spilte han hele kampen i det som ble et svært så dramatisk oppgjør mot Stuttgart.

Christoph Baumgartner ga Nordtveits lag ledelsen etter et kvarter, men Stuttgart rakk å snu kampen før pause. Etter hvilen sørget to Hoffenheim-scoringer for å sende hjemmelaget tilbake i ledelsen, men fire minutter på overtid dukket Stuttgarts Marc Kempf opp.

Midtstopperen endte opp med ballen etter et langt innkast og fikk styrt kula inn i lengste hjørne. Dermed glapp seieren for Hoffenheim, som etter åtte spilte kamper ligger på 12.-plass med åtte poeng.

Også regjerende mester Bayern München gikk på en sjelden smell da de møtte Werder Bremen. Maximilian Eggestein ga Bremen-laget ledelsen rett før pause, men lynvingen Kingsley Coman reddet uavgjort for storklubben.

Det gjør imidlertid fint lite med tabellsituasjonen på toppen av Bundesliga: Bayern München troner fortsatt øverst med 19 poeng, ett foran Leverkusen.

(©NTB)

