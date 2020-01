Overveldet «Tutta» fikk hedersprisen

Suzann Pettersen trodde hun var invitert til Idrettsgallaen for å dele ut pris. Selv reiste hun hjem med den høythengende hedersprisen.

HAMAR (Nettavisen): - Det føles helt surrealistisk, for å være helt ærlig. Aldri i min villeste fantasi hadde jeg trodd det noen gang skulle skje. ekstremt hyggelig at man blir satt pris på, for den jeg har vært gjennom alle årene. Den her veier ekstremt tungt over seire jeg har hatt, sier Pettersen til Nettavisen etter å ha fått hedersprisen.

- Jeg vet ikke om jeg helt skjønte det.. da de begynte å snakke om to tiår begynte det å høres kjent ut. Men jeg sto der med hjertet i halsen og det er nesten så man har lyst til å begynne å gråte. Idretts-Norge blant utøvere, frivillige, grasrota og breddeidretten er det så ekstremt mye hardt arbeid som legges ned. Jeg har fått tatt del i den pakken over så mange år og lært så ekstremt mye, sier hun.

Prisen som betyr mest

– Nå ble jeg tatt på senga. Dette hadde jeg aldri drømt om, sa den tidligere golfstjernen fra scenen.

– Hedersprisen betyr mer enn alle prisene jeg har fått på Idrettsgallaen tidligere, og mer enn alt jeg har vunnet.

Grimasene hun skar da statsminister Erna Solberg leste fra juryens begrunnelse, og det ble stadig klarere hvem det dreide seg om, viste at hun ikke hadde ventet å bli hedret på den måten.

– Vinneren er respektert og beundret av et stort idrettspublikum både nasjonalt og internasjonalt. Hun har vært banebrytende og en sterk profil i en idrett med sterkt internasjonalt nivå. Hun er eneste norske som har nådd verdenstoppen, og hun ble værende der i nærmere 20 år, leste statsministeren.

Til sist var det ingen vei utenom navnet Suzann Pettersen.

– Jeg er stolt av å være norsk og av å ha fått drive med det jeg elsker. Jeg kommer fra en familie med sunne verdier og har fått god støtte, sa «Tutta», som i september la opp tvert etter å ha avgjort Solheim Cup for Europa. Nå er det familieliv som gjelder for småbarnsmoren.

Forbilder

Hun henvendte seg til Kjetil André Aamodt i salen da hun skulle snakke om sine forbilder.

– Jeg har hatt enormt store forbilder blant norske utøvere. Kjetil Andre, du var en bauta da jeg vokste opp og skrudde på TV. Hele generasjonen du drev idrett med inspirerte meg til å se høyere og sette meg høye mål, sa hun.

– Jeg er heldig som fikk drive med verdens beste idrett i nesten to tiår, men nå er det utrolig deilig endelig å ha flyttet hjem og kunne være i Norge, som jeg elsker over alt på jord: Marka, sjøen, menneskene, sa hun og takket hele familien.

– Etter at jeg fikk barn måtte egoet settes til side, og det føles helt riktig.

Hun delte bord med Viktor Hovland under gallaen og sa at hun gleder seg til å følge med på Norges nye golfstjerne i årene som kommer.

Suzann Pettersen er tre ganger kåret til årets utøver under Idrettsgallaen. Lørdag delte hun ut pris som årets utøver til Karsten Warholm før hun selv måtte fram for å få pris.

«I denne kategorien annonseres ingen nominerte på forhånd. Idrettsgallaens hederspris tildeles en person som på en unik måte har viet sitt liv til idretten. Hedersprisvinneren skal stå for en innsats og innlevelse over tid som er spesielt beundringsverdig. Prisen kan tildeles en organisasjon som har betydd noe helt spesielt for idretten», skriver NRK om hedersprisen.

Fakta Vinnere Idrettsgallaen 2020 ↓ Årets gjennombrudd: Erling Braut Haaland Årets kvinnelige utøver: Therese Johaug Årets trener: Leif Olav Alnes Årets kvinnelige parautøver: Vilde Nilsen Årets lag: Anders Mol og Christian Sandlie Sørum Årets forbilde: Maren Lundby Utøvernes pris: Karsten Warholm Årets mannlige parautøver: Salum Ageze Kashafali Årets ildsjel: Brit Eirin Tungeland Årets mannlige utøver: Karsten Warholm Årets navn: Karsten Warholm Hedersprisen: Suzann Pettersen

