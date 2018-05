Ovetsjkin ledet Capitals til drømmestart

Washington Capitals tok første stikk i sluttspillsemifinalen i NHL mot Tampa Bay Lightning fredag. Storstjernen Alex Ovetsjkin ledet an i 4-2-seieren.

Capitals festet tidlig grepet om oppgjøret som var det første i semifinaleserien som spilles best av sju kamper. Ett hektisk minutt i åpningsperioden var i ettertid den store snakkisen.

Forut for 2-0-scoringen til Capitals fikk nemlig Lightning en scoring annullert som følge av at Florida-klubben hadde for mange spillere på isen. I det påfølgende overtallsspillet brukte Capitals to sekunder på å score sitt andre mål i kampen.

I stedet for utligning til 1-1, sto det dermed 2–0. Den smellen klarte Lightning aldri å reise seg fra.

– Vi fikk en god start, og vi ga dem ikke rare sjansene. Alle de fire rekkene våre spilte bra i åpningsperioden, og det samme må vi fortsette med i kampene som kommer, sa Alex Ovetsjkin.

Superstjernen, som er i sluttspillsemifinale for første gang i karrieren, scoret én gang for Capitals fredag og supplerte med én målgivende pasning. Danske Lars Eller, Jay Beagle og Michal Kempny sto for de tre øvrige nettkjenningene.

Tidlig i midtperioden ledet Capitals 4-0, før Lightning forsøkte seg med en opphenting. Steven Stamkos og Andrej Palat sto for scoringene for Florida-klubben.

Capitals er i sin første sluttspillsemifinale i NHL på mer enn to tiår.

Lightning har derimot spilt semifinale tre av de fire siste årene.

Overraskelseslaget Vegas Golden Knights møter Winnipeg Jets i den andre semifinalen. Første kamp spilles lørdag.

