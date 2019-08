Oxlade-Chamberlain forlenget med Liverpool

Skadeforfulgte Alex Oxlade-Chamberlain har skrevet ny langtidskontrakt med Liverpool. Den nye avtalen gjelder til 2023.

– Jeg mistet nesten hele den forrige sesongen med skade, så jeg er veldig glad for å kunne signere denne avtalen. Jeg ser det som en mulighet til å gjøre opp for tapt tid. Jeg håper at mine prestasjoner kan veie opp for at jeg ikke kunne bidra i fjor, sier han til klubbens nettsted.

26-åringen kom fra Arsenal sommeren 2017. Forrige sesong spilte han bare to kamper som følge av en alvorlig kneskade.

– Vi kjenner alle Alex' historie siden han kom til klubben. Han har imponert meg med sin karakterstyrke og evne til å håndtere motgang, sier manager Jürgen Klopp.

